【施政報告2022】李家超：「什麼勾結」是挑撥離間的破壞性論述　以後應反擊這種「壞思想」

▲ 特首李家超今日出席立法會答問大會。（陳永康攝）

特首李家超昨日（19日）公布上任後首份《施政報告》，提出110個「關鍵績效指標」（KPIs）及預告公佈9個範疇的發展藍圖，又提及設立「引進重點企業辦公室」、「香港投資管理有限公司」，引入「簡約公屋」、「行政長官表揚榜」獎勵計劃等新措施。他今日（20日）上午10時30分出席立法會答問大會回答議員質詢。TOPick緊貼最新消息，不斷更新。

【11:55】

新民黨議員李梓敬關注如何實行終止聘用表現不稱職的公務員。李家超表示，香港絕大部份公務員是優質，但小部份人亦會影響市民，有拖延作用，他希望以公平、透明、有規有矩的原則去賞罰分明。

【11:50】

選委界議員何君堯關注《基本法》23條立法進展。李家超表示，同意《基本法》23條要盡快立法，但「我不喜歡反反覆覆，我不喜歡做完一樣事情又要再補救」。他說，希望《基本法》23條立法「管用」，處理可以預計最極端的情況，又提及2003年立法時想像的國家安全風險與實際不同，《基本法》23條必須做廣泛研究，因為要彌補盲點，政府需參考全世界國家安全法律，保障23條立法的安全系數。

【11:40】

新方向議員張欣宇關注，政府有何計劃幫助2019及2020年被捕的年青人投入社會。李家超表示，若一個人已受到法例制裁，政府絕對曦應該再次幫他成為社會的一分子，過去如此，現在亦如此。他說，任何人只需要支持一國兩制，符合基本法及遵守香港法律，都是香港的建設力量。

【11:30】

實政圓桌議員田北辰關注「0+3」防疫政策，李家超回應指，明白每個人都關心希望可以盡快放寬防疫政策吸引旅客來港，大家目標一樣，但認為田北辰較他「考慮少」。李家超強調，他考慮香港整體，「希望行的路不要反反覆覆」，亦考慮醫療體系是否不會再出現變化。他稱，自己路線清晰，方向不會改，「你話無路線是不正確，我絕對有路線，但唯一是，我不能現時說」。他說，作出決定時，十分在意如何有最大的活動空間及經濟空間，政策的延續性及一致性都重要，政府方向只有一個目標，亦會就某一個活動制定特定措施。

【11:20】

選委界議員李浩然關注「產學研1+計劃」如何確保需求導向及配合大灣區生態。李家超回應指，評選專家會審視計劃是否有發展潛力，確保產品落到地及是否可以商品化，符合市場需求。他又提及，香港與大灣不同城市已共同發展創科不同市場，在內地推展生產鏈困難最低，重點是豐富生態圈。

【11:10】

法律界議員林新強指，報告全面，不怕「官商勾結」的抹黑積極與企業合作一同發展香港社會，但關注法律服務發展上無甚進展。李家超認為，「什麼勾結」是「反中亂港」時候，希望挑起社會矛盾的術語，「我們應反對這些挑撥離間的破壞性論述」，稱「XY勾結」是故意分化社會的「壞思想」，以後都要反擊這種「壞思想」，強調所有界別應團結一致為香港解決問題。

【11:05】

民建聯議員黃俊碩關注外來人才成為永久居民後可退還置業額外印花稅的政策，認為應再進一步放寬，容許有關人士買樓時毋須繳稅，及後會出售物業才補交。李家超指，政府曾考慮如完全放寬會有人炒賣房屋，故最後取得平衡點，既集誠懇向人才表示希望他落地生根，成為「我們的一份子」，享受「一家人」的待遇，亦防止相關人士炒賣，強調措施目的是挽留人才，並不是房屋政策。

【10:55】

地產建造界議員龍漢標關注《施政報告》沒有撤樓市「辣招」，李家超指，樓市涉及很多因素，較為敏感，政府會緊密留市場情況，包括樓價、成交量、實際經濟環境及外來因素，綜合考慮，動態留意實際情況，故《施政報告》並無著墨這方面。

【10:45】

民建聯議員陳克勤認為，《施政報告》提出的4.5年上樓，與房委會提出的3年上樓仍有距離。李家超指，以長遠房屋策略推定，未來10年公營房屋的需求約為30萬，惟10年內供應不平均，頭5年只能供應其中三分之一房屋，其餘三分二要之後5年才能供應，故《施政報告》提出「簡約公屋」計劃，為正輪候公屋的人提供暫時居屋。政府作出承諾4.5年上樓，目的是不會「上樓」無期，目前盡最大努力，政府有信心於任期內第四年達致4.5年上樓。

【10:35】

李家超開場發言指，《施政報告》描述了5年計劃，但認為長遠領域不應受5年時空限制，形容此份《施政報告》是屬於市民的《施政報告》。他又指，《施政報告》採納議員大部份建議，達致行政立法機關良性互動合作為市民謀幸福的目標，又稱香港內耗的日子已經過去，是實現新飛躍的起點，為創造美好未來，要坐言起行，提及「路不行不到，事不為不成」，希望立法會議員支持《施政報告》。

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記者：陳葆琳