【禍從眼入】長期用水喉水洗隱形眼鏡盒　女子慘遭感染致左眼失明

▲ 長期用水喉水洗隱形眼鏡盒，女子慘遭感染致左眼失明。

不少人都有戴隱形眼鏡的習慣，但其實有不少細節位需要謹慎處理，否則隨時禍從眼入。美國有女子懷疑因用自來水沖洗隱形眼鏡盒，致盒內滋生細菌及寄生蟲，最終令女事主左眼感染罕見「棘變形蟲角膜炎」，需要接受角膜移植，以恢復視力。

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根據外媒報導，25歲的Kyra Smith 已戴隱形眼鏡多年，於去年工作期間，有天突然感到左眼有異樣，翌日更有疼痛感，雖一度求醫，但卻只獲處方眼藥水。由於情況繼續惡化，後期對光線亦非常敏感，經過6周的檢查，她才被診斷感染「棘變形蟲角膜炎」（Acanthamoeba keratitis）。這是較為罕見的角膜感染，症狀包含眼睛疼痛、紅、視力模糊、畏光、眼睛異物感及淚流不止等，可能導致患者永久視力受損或失明。

剛開始只是眼角變模糊，接著慢慢擴散，不到兩週我的視力就完全消失

因為失去視力，亦令Kyra不得不放棄工作，後期她更發現甚至右眼也受到影響，由於對光線十分敏感，她在家中已把所有窗戶拉上窗簾，除了去看醫生之外，完全避免日光照射。今年4月，醫生雖曾為Kyra進行第一次角膜移植，但不幸的是，原內眼內仍有寄生蟲存在，最終手術失敗，她要等待第二次角膜移植。

至於感染原因，醫生認為與她用自來水沖洗隱形眼鏡盒的習慣有莫大關係，因病人配戴的隱形眼鏡屬於可持續30天使用，每晚除下後便會放置盒中，容易造成交义感染。Kyra其後亦表示不會再繼續使用月拋式隱形眼鏡，也不會再用自來水沖洗隱形眼鏡盒，並呼籲其他人要多加小心。

棘變形蟲角膜炎

據本港衞生署衞生防護中心，棘變形蟲角膜炎是由阿米巴變形蟲引起的眼部感染。當棘變形蟲感染眼部時，最常會導致角膜發炎。棘變形蟲常見於世界各地環境之中，尤其在泥土和塵埃，淡水環境如湖泊、河流和溫泉，以及暖水浴池和水療設施等。此外，它亦可於暖氣、通風及空調系統，污水處理系統和自來水系統（花灑頭及水龍頭）等地方出現；隱形眼鏡的護理用具亦有機會發現棘變形蟲。

病徵

患者會出現：

眼部疼痛

眼紅

視力模糊

畏光

異物感

流眼水

其他眼部不適症狀

如感染不加以治療，可導致喪失視力或失明，須施行角膜移植才可回復視力。

香港眼科醫學院前院長周伯展曾接受TOPick訪問時指，戴隱形眼鏡要注意衛生，不論是沖涼、游泳、潛水或跳水都應避免佩戴隱形眼鏡，因該些活動較易接觸不潔的水源，自來水或海水均含有細菌。細菌和微生物會依附在隱形眼鏡上。佩戴隱形眼鏡亦容易擦損眼睛，傷口會令水中的細菌和微生物更易進入眼睛。有機會導致阿米巴變形蟲或假單胞綠膿桿菌迅速進入眼睛，可在10至20小時內導致永久失明。

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責任編輯：羅嘉欣