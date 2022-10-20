【美麗戰場】李成昌捐骨髓救患癌家姐　因掛念太太抗拒北上開工

由陳瀅、陳山聰、蔣家旻、劉佩玥、朱晨麗、陳曉華、方力申、丁子朗等主演的TVB台慶劇《美麗戰場》，昨晚（10月20日）播出的一集劇情，江湖人物威爺（李成昌飾）一直幫助「契女」鍾家琪（蔣家旻飾），並覬覦鍾家寶（陳瀅飾演），昨晚更有威爺與家寶在酒店房的畫面。

入行43年的昌哥演技出色，在劇集中演惡人、江湖人物也入型入格，現實中的他是位愛家人又忠心公司的暖男，他曾3度被挖角仍效忠TVB，而且記掛太太抗拒北上工作，更曾捐骨髓救患癌家姐。

效忠TVB

昌哥由1979年入行演出處境劇《香港八一》等系列長達六年，之後李成昌演出大量綠葉角色，包括《秀才遇著兵》、《巾幗梟雄》、《溏心風暴之家好月圓》、《怒火街頭2》等等，都是深入民心。近年《異搜店》、《殺手》、《凶宅清潔師》等也有他的演出，也常演大奸大惡壞人角色。

他曾接受演藝人協會訪問時自爆有3次的跳槽機會，對家亞視曾挖角兩次，但直言開出的條件未如理想：「公司可以俾番嗰個價我，好老實做生不如做熟。」

其後獲王維基的香港電視挖角，昌哥說：「唔知佢助手喺邊度搜集資料，佢唔信我喺無綫係咁嘅價錢。佢俾咗個價錢我，我冇同佢傾。最大原因，公司俾好多機會我，好多謝監製有好多角色同機會演出。」

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曾為姐姐捐骨髓

工作外，昌哥的姐姐曾患上淋巴癌，他為救姐姐而主動捐出骨髓，但遺憾地，昌哥的姐姐最終也不敵病魔，離開人世。

他將愛女送到英國讀讀心理學，全因女兒喜歡英式校園氣氛。他過往接受TOPick專訪時表示為滿足寶貝女，寧辛苦一點工作供她海外讀書，也不想將來後悔。

愛妻號抗拒北上工作

昌哥這位顧家男與太太結伴走過四份一世紀，二人的共同興趣是行山、旅行，剛結婚時不論長短線的旅行都愛去，尤其喜歡去日本。

他也十分照顧太太，因掛念太太而拒絕北上工作，曾表示：「唔想長時間離開屋企，即使拍公司劇北上一個月，我都心掛掛，女兒喺外國讀書，只得太太一個女人仔，有時電器失靈，總之就擔心。我老婆仲有幾年就退休，佢答應我，如果我上去，佢或許提早退休，陪我一起上去。」

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