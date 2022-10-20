【車cam直擊】響號消防車馬路被堵獲私家車禮讓　消防員一個暖心舉動獲網民大讚

▲ 消防車駛過後，其「死火燈」亦閃起兩下，向私家車司機表示感謝。（車CAM特警）

馬路環境千變萬化，行車人士起爭執是常事，不過近日馬路上則發生一起友愛互讓「好人好事」。

網上近日流傳一段行車紀錄儀片段，片中一輛消防車正發出警號及亮起閃光警標，應正趕往事發地點執行緊急任務。而此時一輛私家車則主動讓路，讓消防車從後經過。

而消防車駛過後，其「死火燈」亦閃起兩下，向私家車司機表示感謝。

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而網民亦大讚兩位司機有禮貌：

讓路俾緊急車輛係應份嘅，消防車好好禮貌打死火燈回禮

《道路交通(交通管制)規例》第61條規定，道路上車輛的司機必須讓路或採取一切可能的行動，讓路給任何正在發出警報聲響或發出閃光警標的警車、消防服務或消防裝置車輛、救護車或海關服務車輛。任何人無合理辯解而違反上述規定即屬違法，可被判罰款港幣2,000元。

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記者：黃穎津