  • 25°C
香港時間 : 20221020日 (週四) 13:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潮物速報】「馬份」再代言CASETiFY《哈利波特》手機殼　9¾月台火車票手機可自設個人名字

休閒消費 12:22 2022/10/20

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

CASETiFY第二次推出《哈利波特》第二次聯乘系列，「馬份」再一次當上代言人。（圖片品牌提供）

​​​​​​作為一本青長的青少年讀本和電影系列，這陣子大家聽到電影中飾演海格的演員Rubeus Hagrid逝世的消息，對fans而言難色傷心，但與此同時，飾演馬份的Tom Felton亦有新消息，他除了推出自傳外，當然更少不得的是再次和CASETiFY合作，再一次成為《哈利波特》手機產品系列的代言人。

首先Tom Felton最近推出的自傳名為《Beyond the Wand：The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard》，當中最吸睛的部分自然是承認和飾演妙麗的Emma Waston彼此喜歡過對方，成為大家茶餘飯後的話題。而剛好這個時候CASETiFY繼今年3月推出了《哈利波特》第二次聯乘系列後，11月會推出該系列的第二彈。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

繼上一次聯乘系列大獲好評後，今次設計上離不開再一次採用霍格華茲4間學院（葛來分多、赫夫帕夫、雷文克勞和史萊哲林）為主題的貼紙風格手機殼，粉絲們亦可選擇在 9¾月台火車票設計的手機殼上加入自己的姓名，成為一個專屬於自己的手機殼。

手機殼除了貼紙風格的設計外，更加推出取材自活米村蜂蜜公爵糖果店內的人氣商品的兩款設計，包括巧克力蛙3D AirPods保護殼和特別版變身水夜光液體流沙手機殼。對一眾《哈利波特》的fans而言，當然又是一個沒法抗拒的系列。

留意的是這個系列已經在品牌的官網上作優先訂購，發售日期要到11月4日才正式上架。

記者：何偉雄

相關文章

【奢華品牌】湯唯擔任LOEWE大中華代言人　推Puzzle Bag新加Donut金屬鏈改良版
15:32 2022/10/19
【奢華品牌】湯唯擔任LOEWE大中華代言人　推Puzzle Bag新加Donut金屬鏈改良版
【奢華品牌】LV奢華麻雀套裝承惠52萬元　胡桃木匠心刻出Monogram花朵圖案
16:35 2022/10/19
【奢華品牌】LV奢華麻雀套裝承惠52萬元　胡桃木匠心刻出Monogram花朵圖案
【奢華珠寶】劉嘉玲最想擁有這一件CHANEL　夥偉仔遊日前私會《1932》頂級珠寶系列
13:04 2022/10/19
【奢華珠寶】劉嘉玲最想擁有這一件CHANEL　夥偉仔遊日前私會《1932》頂級珠寶系列

你可能感興趣

【奢華品牌】湯唯擔任LOEWE大中華代言人　推Puzzle Bag新加Donut金屬鏈改良版
15:32 2022/10/19
【奢華品牌】湯唯擔任LOEWE大中華代言人　推Puzzle Bag新加Donut金屬鏈改良版
【奢華品牌】LV奢華麻雀套裝承惠52萬元　胡桃木匠心刻出Monogram花朵圖案
16:35 2022/10/19
【奢華品牌】LV奢華麻雀套裝承惠52萬元　胡桃木匠心刻出Monogram花朵圖案
【奢華珠寶】劉嘉玲最想擁有這一件CHANEL　夥偉仔遊日前私會《1932》頂級珠寶系列
13:04 2022/10/19
【奢華珠寶】劉嘉玲最想擁有這一件CHANEL　夥偉仔遊日前私會《1932》頂級珠寶系列
電視／電影／電台節目名 電影 消費資訊 消費種類 Samsung Apple iPhone 11 Pro Max iPhone 12 iPhone 13 iPhone 14