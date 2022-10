【潮物速報】「馬份」再代言CASETiFY《哈利波特》手機殼　9¾月台火車票手機可自設個人名字

▲ CASETiFY第二次推出《哈利波特》第二次聯乘系列,「馬份」再一次當上代言人。(圖片品牌提供)

​​​​​​作為一本青長的青少年讀本和電影系列,這陣子大家聽到電影中飾演海格的演員Rubeus Hagrid逝世的消息,對fans而言難色傷心,但與此同時,飾演馬份的Tom Felton亦有新消息,他除了推出自傳外,當然更少不得的是再次和CASETiFY合作,再一次成為《哈利波特》手機產品系列的代言人。

首先Tom Felton最近推出的自傳名為《Beyond the Wand:The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard》,當中最吸睛的部分自然是承認和飾演妙麗的Emma Waston彼此喜歡過對方,成為大家茶餘飯後的話題。而剛好這個時候CASETiFY繼今年3月推出了《哈利波特》第二次聯乘系列後,11月會推出該系列的第二彈。

繼上一次聯乘系列大獲好評後,今次設計上離不開再一次採用霍格華茲4間學院(葛來分多、赫夫帕夫、雷文克勞和史萊哲林)為主題的貼紙風格手機殼,粉絲們亦可選擇在 9¾月台火車票設計的手機殼上加入自己的姓名,成為一個專屬於自己的手機殼。

手機殼除了貼紙風格的設計外,更加推出取材自活米村蜂蜜公爵糖果店內的人氣商品的兩款設計,包括巧克力蛙3D AirPods保護殼和特別版變身水夜光液體流沙手機殼。對一眾《哈利波特》的fans而言,當然又是一個沒法抗拒的系列。

留意的是這個系列已經在品牌的官網上作優先訂購,發售日期要到11月4日才正式上架。

