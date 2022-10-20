【美麗戰場】朱晨麗名媛貴氣登場與陳瀅爭仔？　跟方力申激吻片段逐格睇【內含劇透】

▲ 朱晨麗激吻方力申，咀到面容扭曲！

TVB台慶劇《美麗戰場》劇情開始踏入高潮，講述陳瀅飾演的鍾家寶與蔣家旻飾演由鍾家琪隨繼父姓改名為周家琪，兩女參選香港小姐成功入圍。

昨晚（10月19日）《美麗戰場》劇情講到阿寶閨密李靜兒（劉佩玥飾），為了替好友出頭大爆「反骨琪」黑材料，豈料負聞波及阿寶，「幫妳變成害妳」！其中阿寶與「反骨琪」講數一幕，二人鬧得激動，阿寶決心黑化與「反骨琪」鬥到底。

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朱晨麗貴氣登場

《美麗戰場》除灑狗血劇情夠juicy外，參演的演員亦非常多。同集另一亮點，朱晨麗終於登場，飾演名媛唐昕，一出場已貴氣十足，穿上牛油果綠色套裝亮相，大騷一雙白滑美腿，這個出場模式讓人驚豔。

朱晨麗與飾演富二代龐振宇的方力申是青梅竹馬的好朋友，剛從國外回港的她，一落機就找方力申質問他與陳瀅的緋聞。由於龐家與唐家關係友好，雙方家長早已希望將二人撮成一對，不過劇情就講方力申愛追美女追明星，而朱晨麗則鍾情老外，各有各精彩。

未知是否陳瀅的出現，令朱晨麗對方力申埋藏心底裡的一份情打開。預告片段其中一幕，朱晨麗與方力申將有激吻場口，二人咀嘴至面容扭曲，十分激烈，不過就未知時間點發生於現在還是2006年。

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鍾家琪黑材料被抽起

而今晚（10月20日）播出的第14集，關於鍾家琪的娛樂新聞因黑手介入而被抽起，李靜兒為此極為不忿，但同時獲高層提醒要小心有後台的家琪。

徐富貴（林盛斌飾）等候靜兒下班向她道歉，靜兒表明二人暫時只能做朋友。區家明（張馳豪飾）即將飛赴加拿大，阿寶提出送機，她打算到機場時卻遇見家琪。

預告片中阿寶遭幾名大漢迷暈捉上車，之後鏡頭就影住阿寶躺在床上，而猛人威爺（李成昌飾）則色迷迷步向阿寶身邊，未知阿寶最終會否慘被迷姦？還是有人英雄救美呢？

家琪已佈局務求令家寶身敗名裂，但人算不如天算……王一言（陳山聰飾）急忙致電家寶，要召開記者會。

一言在記招向傳媒宣佈家寶退選香港小姐，並為她接洽了電影女主角的新工作，而新片其中一位投資者正是龐振宇。

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