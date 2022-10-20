【離鄉別井的故事】80後移英創業開網上超市　經營困難開支超大：電費加咗5倍

▲ 創業絕不容易。

由簡淑兒（Jessica）主持的HOY TV節目《離鄉別井的故事》遠赴英國探討當地港人移民前後的情況，了解他們面臨的機遇與困境。

最新一集的主角是80後的Magic因為當年在英國工作假期時的美好體驗，而讓他決定再次回到這個地方，更開設自己的事業成為移英港人必知的亞洲超市「華南行」老闆。

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創業開網上超市

Magic指當時他帶著僅儲了幾個月的兼職薪金，獨自在英國創業，引入香港製造的產品到英國建立一間網上亞洲食品超市。

雖然生意規模愈來愈大，他仍沒有忘記當初移民的辛酸，更希望借助自己的資源去幫助初來英國的朋友適應過來。

Magic貴為老闆，但絕對沒有「擺老闆」款更會親自為員工下廚照顧他們的膳食，又會親力親為送貨﹑收拾貨物等，將自己視為員工，同心分擔工作。

▲ 即使是老闆凡事親力親為。

遇上的辛酸

不過要成功背後必需經歷不少辛酸，他透露遇過不少困難，坦言曾一度想過放棄：「一開始咩都自己做，例如入貨﹑到貨和下貨，之後又要接客戶的電話看電郵，加上當時日日工作，情緒都唔好。」

他續說：「決定要租呢度貨倉去到真係要搬入去用咗9個月，大部分時間係處理租務上的法律，寫咗好多好奇怪嘅嘢，例如每7日要拖一次地，原來唔拖我可能要罰錢，好多嘢要律師要處理。」

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電費加價+工人短缺

Magic還透露實體鋪開支較其想像中大：「因為英國嘅電費加咗好多，5倍左右，脫歐又令大部分裝修工人返咗去歐洲搵食，令工人嚴重短缺，貴咗幾倍，唯有迎難而上。」

另外，在節目中Magic公開50多萬英磅的千呎屋，他指來到英國後不但要改變了過往的興趣，在英的醫療問題亦令他要逐漸適應：「若你有傷風感冒不建議你求醫，直接去藥房買藥，除非真的是很嚴重，才會看醫生。」

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