  • 24°C
香港時間 : 20221020日 (週四) 12:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【離鄉別井的故事】80後移英創業開網上超市　經營困難開支超大：電費加咗5倍

娛樂 11:47 2022/10/20

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

創業絕不容易。

由簡淑兒（Jessica）主持的HOY TV節目《離鄉別井的故事》遠赴英國探討當地港人移民前後的情況，了解他們面臨的機遇與困境。

最新一集的主角是80後的Magic因為當年在英國工作假期時的美好體驗，而讓他決定再次回到這個地方，更開設自己的事業成為移英港人必知的亞洲超市「華南行」老闆。

【離鄉別井的故事】前公務員Candy移英逾廿年　分享移民最需要抱甚麼心態

創業開網上超市

Magic指當時他帶著僅儲了幾個月的兼職薪金，獨自在英國創業，引入香港製造的產品到英國建立一間網上亞洲食品超市。

雖然生意規模愈來愈大，他仍沒有忘記當初移民的辛酸，更希望借助自己的資源去幫助初來英國的朋友適應過來。

Magic貴為老闆，但絕對沒有「擺老闆」款更會親自為員工下廚照顧他們的膳食，又會親力親為送貨﹑收拾貨物等，將自己視為員工，同心分擔工作。

即使是老闆凡事親力親為。

遇上的辛酸

不過要成功背後必需經歷不少辛酸，他透露遇過不少困難，坦言曾一度想過放棄：「一開始咩都自己做，例如入貨﹑到貨和下貨，之後又要接客戶的電話看電郵，加上當時日日工作，情緒都唔好。」

他續說：「決定要租呢度貨倉去到真係要搬入去用咗9個月，大部分時間係處理租務上的法律，寫咗好多好奇怪嘅嘢，例如每7日要拖一次地，原來唔拖我可能要罰錢，好多嘢要律師要處理。」

    點擊圖片放大
    +12
    +11

電費加價+工人短缺

Magic還透露實體鋪開支較其想像中大：「因為英國嘅電費加咗好多，5倍左右，脫歐又令大部分裝修工人返咗去歐洲搵食，令工人嚴重短缺，貴咗幾倍，唯有迎難而上。」

另外，在節目中Magic公開50多萬英磅的千呎屋，他指來到英國後不但要改變了過往的興趣，在英的醫療問題亦令他要逐漸適應：「若你有傷風感冒不建議你求醫，直接去藥房買藥，除非真的是很嚴重，才會看醫生。」

最新影片：宋熙年專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【離鄉別井的故事】港男移民英國難覓伴侶　感慨存在歧視：白人女性少嫁亞洲男士
17:31 2022/10/14
【離鄉別井的故事】港男移民英國難覓伴侶　感慨存在歧視：白人女性少嫁亞洲男士
【離鄉別井的故事】9歲跟隨家人移英接受西方教育　昔日留級生蛻變成地產公司老闆
16:51 2022/10/16
【離鄉別井的故事】9歲跟隨家人移英接受西方教育　昔日留級生蛻變成地產公司老闆
【離鄉別井的故事】前公務員Candy移英逾廿年　分享移民最需要抱甚麼心態
14:06 2022/10/18
【離鄉別井的故事】前公務員Candy移英逾廿年　分享移民最需要抱甚麼心態

你可能感興趣

【離鄉別井的故事】港男移民英國難覓伴侶　感慨存在歧視：白人女性少嫁亞洲男士
17:31 2022/10/14
【離鄉別井的故事】港男移民英國難覓伴侶　感慨存在歧視：白人女性少嫁亞洲男士
【離鄉別井的故事】9歲跟隨家人移英接受西方教育　昔日留級生蛻變成地產公司老闆
16:51 2022/10/16
【離鄉別井的故事】9歲跟隨家人移英接受西方教育　昔日留級生蛻變成地產公司老闆
【離鄉別井的故事】前公務員Candy移英逾廿年　分享移民最需要抱甚麼心態
14:06 2022/10/18
【離鄉別井的故事】前公務員Candy移英逾廿年　分享移民最需要抱甚麼心態
簡淑兒 娛樂人物職業 移民 娛樂行業 創業 英國 香港開電視

最高瀏覽

【不正常愛情研究所】前空姐Susuca爆業界男女關係開放　見識大婆對付小三勁高招
14:07 2022/10/19
【不正常愛情研究所】前空姐Susuca爆業界男女關係開放　見識大婆對付小三勁高招
【雙重人格】妻半夜突醒來微笑「我不是你老婆」　丈夫目睹變身嚇怕：真的好猛
18:47 2022/10/19
【雙重人格】妻半夜突醒來微笑「我不是你老婆」　丈夫目睹變身嚇怕：真的好猛
【移民潮】兒子全家移日被獨留在港　鮑起靜3句錄音超催淚引發共鳴
18:10 2022/10/19
【移民潮】兒子全家移日被獨留在港　鮑起靜3句錄音超催淚引發共鳴