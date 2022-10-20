【罕見癌症】婦人左腳現大腫塊誤診水腫　數月後驚揭患癌需截肢

▲ 英婦左腳極大腫塊誤「只是水腫」 數月後驚揭患癌截肢

及早求醫，永遠是康復路上重要的因素。英國一名婦人發現自己左腳上有不尋常的腫塊，故到醫院求診。經診斷後醫生判斷她「只是水腫」，但後來她再次求醫才及被診斷罹患罕有癌症──「軟組織肉瘤」，需緊急截肢處理。

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綜合外媒報導，英國一名53歲婦人Sharon Walker於2021年1月起便發現自己的左腳上出現了不尋常的腫瘤，然而隨即求醫。但經醫生診斷後，經誤診她只是為「淋巴水腫」，並沒有大礙。

可是，經過數月治療的她依舊沒有任何好轉的跡象，左腳依然腫脹，於是她再度求醫。是次經診斷後證實她罹患罕有癌症──「軟組織肉瘤」，醫生便立刻為她開刀進行手術切除腳上腫塊。

惟經過第一次的手術後，她的病情仍然沒有好轉，甚至出現了惡化的現象，身上的其他地方亦開始出現腫塊。她再次求醫後醫生表示今次需要「截肢保命」。她事後接受訪問後表示

他們決定截掉我的腳，我簡直不敢相信，但我知道我必須這樣做挽救我的生命。

醫生更表示，若Sharon於12月前依舊沒有任何改善，下一步便要切除其餘腿、臀部和部分骨盆。

雖然有機會耍再度接受截肢手術，可是Sharon依然不氣餒，堅持樂觀面對病情，更幸得女兒的支持，並照顧著她的日常，使她更有勇氣面對未知的難關。

根據香港醫院藥劑師學會資料顯示，軟組織肉瘤普遍是指於纖維或軟骨出現的腫瘤，由於這種腫瘤普遍是出現於深層軟組織，導致不少患者較難發現病情，延至晚期才開始治療，令此病存活率偏低，故當身體上出現不明腫塊需立即求醫。

而治療方面，早期患者可靠手術切除治癒，而部分患者亦需輔以放射性治療控制病情，減低復發率，或需接受化療如阿黴素等減少病情對患者的影響。而最新治療方式亦有服用標靶藥──帕唑帕尼（Pazopanib）作二線治療選擇。

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責任編輯：羅嘉欣