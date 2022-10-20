【日本開關】東京成田機場全新平價高速巴士　前往澀谷池袋只需$99

▲ 來往東京成田機場至澀谷及池袋的平價高速巴士8月1日起正式運行。

日本剛於上星期開關，但其實當地在封關期間，除了有很多新景點、商場、酒店落成之外，交通上也有很大轉變。其中往返東京成田機場至澀谷、池袋等地的平價高速巴士（Low Cost Bus）成田シャトル池袋線，於8月1日起投入服務，最便宜只需$80便可入市區，CP值非常高。

Low Cost Bus 平價高速巴士（簡稱LCB）成田シャトル池袋線，是由WILLER EXPRSS等5大客運服務公司營運，每日共有18個班次來往池袋站西口及成田機場第一、二、三航廈，車程約80分鐘。

成人單程票價為1,900円（約99港元），兒童950円（約50港元），提早24小時預訂更可享限量早鳥優惠，成人單程票折實1,500円（約港幣$81），可於搭乘前20分鐘於網上購票，車內亦設有USB充電，非常方便。

成田機場出發至池袋站西口時間表︰

▲ 成田機場出發至池袋站西口時間表

池袋站西口出發至成田機場時間表︰

▲ 池袋站西口出發至成田機場時間表

而另一條由日本東急巴士營運的LCB就會來往成田機場與澀谷，同樣於8月1日起正式運行，但每日來回僅得6班車，連接成田機場第一至第三航廈至複合式設施澀谷Fukuras，車程約90分鐘。

▲ 來回澀谷與成田機場的LCB由東急巴士營運。

成人單程票價亦是1,900円（約99港元），兒童950円（約50港元）。從澀谷出發的乘客可於開車前5分鐘於網上預約、可享單程1,500円優惠。

▲ 由澀谷站出發至成田機場的時間表

▲ 由成田機場出發至澀谷站的時間表

成田機場« »池袋線網址︰https://travel.willer.co.jp/bus/airport-bus/ikebukuro-narita/

成田機場« »澀谷線網址︰https://www.tokyubus.co.jp/airport/easylim-shibuya.html

記者︰黃依情