【私了索償】涉咬脫趙家賢左耳後遭「私了」　服刑中無業漢入稟向6人索償

▲ 涉咬脫趙家賢左耳後遭「私了」，服刑中無業漢入稟向6人索償。（資料圖片）

前東區區議員趙家賢於2019年在太古城中心外被咬脫左耳，涉案無業漢事後疑遭「私了」。無業早前於高等法院經審訊後，被裁定有意圖而傷人罪等4項罪成，被判監14年半，日前入稟高等法院，指遭6人襲擊致受傷，要求作出賠償。

原告陳真（52歲），6名答辯人為張潤鋒、容志強、鄭朗穎、高縫、徐俊傑及鍾志宏。

入稟狀指，原告於2019年11月3日在太古城中心外，被6名答辯人襲擊致受傷，要求作出賠償。入稟狀未有詳列賠償金額。

資料顯示，陳真於當天涉咬脫時任東區區議員趙家賢左耳，其後疑遭「私了」。陳於2022年4月，於高院被陪審團裁定3項有意圖而傷人及1項普通襲擊罪成，被判監14年半。6名答辯人則被控暴動及蓄意傷人等罪，案件將於11月1日於區域法院再提訊。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧