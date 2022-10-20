【染髮過敏】港女染髮過敏頭皮極痛大面積泛紅　店方斥: 做咁多嘢都係想退錢

▲ 有女網民於慈雲山染髮豈料過敏，頭皮極痛兼大面積泛紅。

不少女士都因貪靚而染髮，但其實若果過程中引發過敏，隨時得不償失。一名女子早前到位於慈雲山一間商場內已開業多年的髮型屋染髮，過程中不但感到疼痛，回家洗頭後更嚇見頭皮及頸部的皮膚疑似過敏，大面積地泛紅，而且翌日頭皮痛楚亦未見消退。她其後電話於店方理論時，對方不但態度惡劣，更反斥事主「做咁多嘢都係想退錢啫」，令她深感氣憤。

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該名女子在facebook討論區「慈雲山資訊交流」中發文，表示自己早前到慈雲山中心一間髮型屋染髮，但並非漂染。一開初髮型師為頭髮上色時，事主指頭皮已開始發痛，曾為此作出查詢，但對方卻不以為意，又表示「過一陣就唔痛」。豈料，事主回家後，卻被家人告知「頭頂同後頸紅晒」，亦誤會她「受傷」，又指「我叫佢地影相先知原來連D肉都染哂色!」

她於是於當晚10時許嘗試聯絡店方，她形容14分鐘的通話中，店方只強調「我地公司冇退錢服務，你可以落來鋪頭幫你用藥水抹同做頭皮護理，唔洗收你錢」；又指「歡迎去消委會投訴」，但事主卻指店方以優惠價為由，根本「連收據都唔俾」。事主最後亦於留言重申發文原因是想警惕大家染髮要慎選，並非「想R D 乜野著數」。

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對於女事主網上的大控訴，疑似店方亦有留言反駁指控，強調「其實退$5xx絕對可以輕鬆解決問題」，但指事主「唔會落黎舖頭」，令店方難以理解實質情況；又指「所有問題都需要一個處理程序，當其時相關涉事同事都未搵到嘅情況底下冇可能就去到直接退錢呢一個步驟處理」。不過，店主最後亦重申承認有處理不當嘅地方，希望與事主一齊商討解決方案。

皮膚及性病科專科醫生陳俊彥接受Topick訪問時表示，有關情況可能屬於接觸性敏感性皮膚炎，建議這位病人及早向醫生求診。他指，敏感性接觸性皮膚炎，是皮膚因外在敏感原直接接觸皮膚表面而引起的敏感反應，一般確診後醫生可能會處方短暫時期的類固醇藥膏或洗頭水，並配合口服的抗組織安藥物以舒緩痕癢的感覺。一般情況，接觸性皮膚炎在遠離敏感原及適當的治療下，一至兩個星期會有明顯的改善。患者日後需要注意避免再接觸到同一敏感元，否則皮膚炎的情況可能會有更劇烈的敏感反應。

事件曝光後，於網上引來巨大回響，不少網民對事主遭遇大表同情，「點解可以好似落紅藥水咁」、「如果整到我個頭咁，殺人的心都有」、「真係好過分，咁多日都唔甩D色，入曬皮膚咁」；有不少人亦斥店方不負責任，「又貴又漂到個頭爛晒，垃圾」、「呢間野，只可以用垃圾嚟形容」。

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留意染髮劑成分

部份愛美人士或會DIY染髮，但究竟如何判別染髮劑是否安全？根據本港《藥劑業及毒藥條例》規定，染髮產品包裝上須標示常見的致敏物質成分和含量，點擊睇下圖：

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責任編輯：羅嘉欣