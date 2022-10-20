【下流上車族】90年代鬼才曾為張國榮梅艷芳寫詞　林敏驄擺脫無厘頭演慈父洗底

被封為「無厘頭始祖」的林敏驄於1980年代入行，曾為當年樂壇當紅的歌手包括張國榮、譚詠麟、張學友、陳百強、梅艷芳等填詞，他還涉獵幕前演出及電影創作。但近期於TVB熱播的劇集《下流上車族》，原是他入行近40年以來首部電視劇作品。

同時貴為「填詞鬼才」的他，今次更為劇集的主題曲《一家人》填詞作曲，還與文凱婷合唱。有網民還發現劇中的片尾曲《很久以前》以及插曲《想你》，由林敏驄作曲、填詞、編曲、監製以及主唱，全套服務一手包辦。

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林敏驄是次在新劇《下流上車族》飾演車志明一角令觀眾眼前一亮，入行近40年之久，首次參演劇集以及擔演劇集的男主角，不少人對他在幕前的印象都是「無厘頭」、愛玩食字諧音爛Gag、九唔搭八等等，但車志明一角卻顯露出他細膩認真的一面，大獲觀眾好評：「難得林敏聰竟然演到好老豆，認真時無玩膠」、「證明佢係邊方面都係天才，真係好勁」、「套戲睇到人哋好舒服」。

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現年63歲的林敏驄，其胞姊林敏怡是作曲人及唱片監製，在他讀書時期已經開始聽歌改詞，家姐知道他喜歡填詞，於1981年便找弟弟為她的作品寫詞，於是姊弟便合作出由泰迪羅賓獻唱的歌曲、電影《胡越的故事》插曲《這是愛》。

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出道作馬上成為音樂榜的冠軍歌，林敏驄獲得唱片公司寶麗金的賞識，簽約為全職填詞人，開展了他的創作生涯。在1980至1990年代，是他最輝煌的時候，推出過數以百計的歌曲，最當紅的偶像包括張國榮、梅艷芳、譚詠麟、溫拿樂隊、蔡楓華、徐小鳳、盧冠廷、張學友、關淑怡、黎明、王菲、周慧敏，還有他的中學同學陳百強都唱過他的作品，最為人所識的絕對要數《無心睡眠》及《愛在深秋》這兩首得獎作。

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除了寫得，林敏驄亦非常唱得，首隻個人大碟《自你去後》達到金唱片的銷量，又與好友曾志偉推出《冇有線電台》系列大碟。而他的創作風格除了深情情歌、具文學氣息的作品，他還擅於二次創作，大玩搞笑食字，經典要數改編自《酒杯敲鋼琴》的《酒杯敲你個頭》，還在把郭富城的《狂野之城》改成「二十六夜，廿六個番茄，食到我嘴都歪」等易上腦的歌詞。

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直到90年代後期，林敏驄開始大量減產，並轉投幕前參與電影及電視節目的演出和創作，他曾於訪問中提及，《無心睡眠》是他跟張國榮的顛峰，認為對方在樂壇的地位無可替代。填詞數十截，最快的一首作品能在半小時內寫好：「寫了幾十年詞，一粒字都無改過。因為無需要改，在寫出來之前在腦海裡已經改了幾萬次。」

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對於減產一事，林敏驄曾於訪問中提及，在填詞界5年已經寫盡別一生寫不到的東西，在文字探索上甚麼都試過了，覺得挑戰性不高、再也得不到滿足感，於是定嘗試其他範疇的發展。

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