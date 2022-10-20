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【示威抗議】居英港人持標語示威疑遭中國領事扯頭髮　中國領事：沒有打人

社會 11:51 2022/10/20

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中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原（左一）。（Twitter@DoctorLit1）

10月16日中共二十大開幕之際，一批居英港人持標語到中國駐曼徹斯特總領事館外示威，並發生肢體衝突。其中中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原被拍攝到，曾拉扯示威者頭髮及腳踢示威標語。

鄭曦原接受傳媒訪問時辯稱，沒有毆打其他人，亦沒有容許下屬毆打其他人，事實是示威者襲擊領事館人員。

至於被指曾拉扯示威者頭髮，鄭曦原則指是因面對國家及領袖受侮辱，認為有責任出手阻止，更指控示威者試圖威脅同事生命，他們嘗試控制情況，分開示威者與其同事，扯頭髮屬突發情況，

被問及為何和平抗議會轉變為暴力事件，鄭曦原稱這是因為示威者展示「無禮」的標語。他形容不能接受，所有人都不應使用這些字眼。鄭曦原稱，當時他禮貌地建議示威者移除標語，惟遭到示威者拒絕。

他又表示，他與同事當時遭到襲擊，但卻沒有被警察保護，所以要採取措施保護自己。

而示威居英港人之一Bob Chan則稱，他當時被拉入大閘範圍，遭到拳打腳踢。他稱感到非常震驚：「沒有想到這類事件會於英國發生。」

行政長官李家超表示，相信當地政府會依照維也納領事關係公約及當地法律處理案件，又指因未掌握事件完整細節，不會作更作評論。

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記者：TOPick 港聞組

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