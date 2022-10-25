報告 -【TOPick 好物試用】好立克高鈣健骨麥芽奶粉 (女士配方) (價值$118)(85份，每份2盒)

試用專員：Sarah Leung

試飲咗一杯，當初以為會好難飲，但結果味道建議唔錯，佢唔太甜，又有麥芽帶焦糖嘅味道，好新鮮好特別，未試過飲呢種奶，我同我個女都好鍾意飲，冇諗過好立克牌子都會出呢種咁健康嘅奶，佢有好多種營養，超過10種營養，新就係一個好追求健康體態嘅人，都會keep住做運動，希望更加可以加強鈣質同埋增加骨骼鎖住鈣質嘅能力，因為年紀大都好驚骨質疏鬆，同埋佢熱飲又得凍飲又得，今次試咗熱飲，可以試埋飲甚至加冰粒，夏天熱辣辣定係消暑嘅好夥伴。

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試用專員：Lai Mai Koon

細個都有飲開好立克

無論係早上送早餐🥣

而我自己中意加入殻麥片

增添口感之餘，亦都令我個早餐好味左😋

晏就做餐飲、甚至係訓前一杯都非常適合👍🏽

日頭飲有飽腹感，而睡前亦都暖胃，有助入睡

新包裝唔單止比之前更有時代感

而方盒比舊有圓罐收納起黎方便好多

而沖起黎亦都好方便，而需三小匙就可以

炎炎夏日，加入冰糖後，就好似品嘗緊甜品甘！😇

而且粉狀好方便整甜品，好似用黎代替牛奶整新口味雪花酥，相信都會非常適合🥛

口味方面亦都有新突破，本來對焦糖味有保留，驚會好甜

不過無諗到小麥同焦糖味好夾，唔會甜過龍

而新培方好岩時下都市人既生活

我最欣賞低糖得黎，味道都比得上冇減糖，唔會因為健康左就犧牲左味道！😍

而加入鈣質、維他命D，可以話係營養飲品🦴

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試用專員：Ho Man Yiu

好立克高鈣麥芽奶粉，包裝精美，份量是一次一包，即沖易溶。味道香甜，有淡淡的焦糖味。再看看包裝，原來是低糖低脂肪的，真是女士恩物！

它更結合了獨有鈣質與豐富維他命D及K和磷，多種營養有助強化骨骼。用熱水沖泡後再加冰，就成為食 Tea 的好搭檔。

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試用專員：Sa S

飲完好立克高鈣健骨麥芽奶粉，味道係麥芽帶焦糖的味道，好好味，本身自己都好鍾意飲好立克，依家出咗呢個新的飲品，已經好想試吓，加上又非常之有營養，一杯就包含有超過 10 種營養素,採用 CALSEAL 配方，有四大關鍵健骨元素：鈣質、維他命 D 、維他命 K 和磷，有助強健骨骼，本身自己身體就缺乏鈣質，膝頭蓋成日＇咯咯’聲，都驚之後的問題會愈來愈嚴重，鈣質對女仔都好重要，希望每日堅持飲一杯，改善我骨骼的問題，幫我補充體力，提升自身的免疫力和抵抗力，個人更加精神，面色都好啲！

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試用專員：Kit Chong

這個好立克高鈣健骨麥芽奶粉入口美味，我本身好喜歡飲好立克，而這個加了高鈣健骨麥芽奶粉好立克，不太甜，入口美味好飲，又健康又美味，本身我有腰骨痛，飲左這個好立克高鈣健骨麥芽奶粉之後，已經小左腰骨痛，我每晚食飯前飲一杯，真的又美味又健康的飲品

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試用專員：Ms Fung

謝謝送出好立克高鈣健骨麥芽奶粉 (女士配方)

我用這產品沖咗二次, 第一次就是將粉末放在杯中然後再沖熱水, 第二次就是將熱水先沖進杯中然後加粉末, 我發現第二次沖比較容易攪拌, 沒有太多殘餘嘅粉末在杯底, 味道和原味的好立克差不多，糖分亦比原味的好立克粉少，胚芽味比原味的好立克粉較濃，顏色好像比原味好立克淺色, 熱熱的喝很美味，有著幸福的感覺。

試用專員：Siu Man Han

我通常用餐時使用，最愛其冲法方便只需幾分鐘，可熱飲和凍飲成為食 Tea 的好搭檔，味蕾即可嚐到香濃幼滑焦糖口味的麥芽飲品，加入又可成為健美又可口的消暑飲品！連續飲用一星期后，確實感覺到行樓梯時，膝蓋痛楚有改善及舒緩

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試用專員：Yuen Ying Yu

多謝TOPICK比我試飲好立克高鈣健骨麥芽奶粉,我每日都會喺餐前或餐後飲用。呢款奶粉蘊含多種營養,例如鈣質,維他命 D,維他命 K同埋磷,有助強化骨骼,減緩骨質流失,降低骨折發生機會同埋增加骨骼鎖住鈣質嘅能力。

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試用專員：CCX

今次有機會參加試飲好立克高鈣健骨麥芽奶粉（女士配方）真係太好啦，因為本身我都係好立克嘅忠實粉絲，今次呢款產品仲可以含有10種不同嘅營養素，特別針對女性強化骨骼問題。重點係低脂低糖又高鈣，飲起上嚟又健康又有營養，飲完湊小朋友定做家務都一定可以易如反掌啦，因為我都開始年紀增長會擔心自己嘅骨質疏鬆問題，所以我已經飲完之後介紹咗俾我身邊啲好朋友，希望大家都健健康康開開心心，咁先可以繼續努力走未來嘅路架嘛。

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試用專員：Yoyo Lai

連續飲用了三日，我多數會當早餐或午餐各飲用一次，味道容易入口，似普通好立克，會長時間飲用，因為相信對身體及骨骼有好處。但唯一唔方便就是不是獨立包裝，如果獨立包裝，會方便攜帶。

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試用專員：Maggie Lo

試飲完覺得好好飲，當初以為用麥芽整嘅會唔好飲，因為見佢低糖，我平時都唔太鍾意飲低糖嘅產品，但可能佢呢個係加咗焦糖，就覺得異常地好飲，佢有好豐富嘅鈣質同埋維他命D，專為我哋啲女士設計，我依家每朝都會飲，有時會熱飲，有時就凍飲，希望可以增加我嘅骨格健康，大咗之後唔會骨質疏鬆。

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試用專員: Yoyo Chan

味道

是焦糖麥芽味，口感香滑！一開始先嘗到麥芽味後帶焦糖口味！美味而可以補充提供一天骨骼所需的營養。

健康

此產品蘊含超過 10 種營養素，而當中採用CALSEAL 配方, 主打四大關鍵健骨營養要素CALSEAL 中有豐富營養。當中鈣質可以減緩骨質流失，降低骨折發生機會。而維他命 D阪 K，可加強鈣質吸收及增加骨骼鎖住鈣質的能力。而磷可以保留鈣質，不易流失去。其他營養包括蛋白質，磷及鎂等等10多 種營養素 ，全面預防「骨質疏鬆症」。

女士配方

材料專為女士特別設計, 低糖份及低脂肪，100ml 只有約50卡路里!。同時針對強化女性骨骼，而且高鈣質。

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試用專員：Lee Shiu Hung

飲用好立克高鈣健骨麥芽奶粉 建立及保持良好骨格, 飲用禦防骨質疏鬆症的危機，一日兩杯就攪掂，冬天用暖水沖就當嘆杯熱奶睡前補補骨同鈣都方便啦！，幫到控制體重同降低心臟疾病風險。一罐功效多多，食兩星期已經好見效，值得入手！令關節更靈活，日常生活更輕鬆自如，特別適合更年婦女、骨骼關節容易受傷人士服用。

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試用專員：Mandy Lee

收到了這好立克麥芽飲品之後急不可待已經在翌日用來加入麥皮內代替牛奶食用作為早餐，竟然有很不錯之效果，首先是包含了一貫好立克的味道，但是又不是那種很濃郁只是存在的味道，然後也有奶粉那種在口中會產生的迴響但是完全沒有奶酥味，正是適合家中各位女性吃因為有些成員不喜愛吃奶粉冲出來的早餐食物，但是昨天食此早餐時她們沒有抗拒而且很快吃完相信也是因為調教了將不利之因素排除了之故，反而我試圖跟包裝盒指示三茶匙冲來喝就不太好那是純粹個人意見，相信未來也是會繼續購買的呢。

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試用專員：Jacqueline C

打開包裝先聞到一陣香氣，已令人想快一些試飲的動力；深入一看，粉末很幼細，熱水沖開後很容易攪混，不像有一些品牌需要花長少少時間攪混或最後都是有一舊舊凝固物； 試飲後，發現味道沒有想像中甜，是比較不會令人想不斷加水解甜一種，是容易接受和喜愛。

試飲了數天，感覺少了某種骨痛，如之前坐耐了起身，背部會有少許痛或站不直，現在情況比之前好了一些，有改善。雖然不會在短時間內有很大進步，但感覺比之前好了。

我會繼續飲用，和會介紹給朋友知。

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試用專員：Laikwan Cheng

低糖的好立克高鈣健骨麥芽奶粉 (女士配方)，最適合30 歲後的我，因為我發覺骨骼的密度隨著年齡而開始減少，我日常生活無論我們任何動作，都需要不同肌肉協調和動作，人體肌肉是由骨胳支撐而成，所以保持骨骼健康是必須，而骨骼健康源自持續吸收多種營養及運動。這幾天嚐過此項新產品，發覺我骨質有改善，因為此補充飲品給合了獨有鈣質與豐富維他命 D 及 K 和磷，而其低糖配方與香滑麥芽帶焦糖口味，最為吸引我，每品嚐一口可嚐到香濃幼滑，每日沖調一杯 好立克高鈣健骨麥芽奶粉 (女士配方) 只需幾分鐘，非常方便，可熱飲和凍飲，於餐前或餐後飲用，或成為食 Tea 的好搭檔，為我追求健康體態提供一個新選擇。

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試用專員：April Chan

麥芽奶粉就是我們的救星，可以讓他當成飲料、點心、早餐享用都很安心

裡面真的有添加麥芽唷～麥芽奶粉採用精選大賣、麥芽製成粉加入奶粉中，真材實料很健康。

相比其他調味乳，麥芽奶粉喝起來比較溫和低調，麥芽香氣會在牛奶的尾韻多了點香氣，覺得非常美味，身為愛好者，一定要特別推薦。

平時購買牛奶，都會擔心過期，還有要即時冰在冰箱裡，調味牛奶真的很方便，想喝的時候沖泡就可以馬上喝到香濃的牛奶，也不用擔心保鮮的問題。

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試用專員：Lam Sze Man

從小到大都聽到鈣質對骨骼成長有好大幫助，但自小飲咗奶類飲品後會出現腸胃不適，所以即使知道奶類飲品有高營養，都好少飲用。

長大後，再一次考慮「補鈣」既問題。因為【TOPick 好物試用】，留意到<好立克高鈣健骨麥芽奶粉(女士配方)>呢款產品。佢係一款低糖、低脂、蘊含超過 10 種營養素、獨有鈣質、豐富維他命 D、K 和磷，專為女士而設既骨質補充飲品。

我根據產品既享用方法將麥芽奶粉沖成熱飲。根據奶粉同水既比例，出乎意料地味道一啲都唔會太甜。另外，除左傳統既好立克味，仲有淡淡既焦糖味，個人覺得更貼近成年人既口味。飲用後，我啲腸胃好舒服，沒有出現不適，可以繼續飲用，喺日常飲食中多一個補鈣既選擇。

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試用專員：Amber Lee

女性25歲膠原蛋白續漸流失，而鈣質在30歲後亦都會每年遞減，骨骼密度減少變得脆弱，而且女性較男性更多4倍機會患上骨質疏鬆的疾病，上落樓梯或斜坡一定好辛苦。以試用者身份嘗試此款帶有香濃幼滑焦糖口味的奶粉，而且更是低糖、低脂又高鈣，專為女士而設的骨質營養補充飲品，試了大概2星期左右，覺得容易沖飲而且不需要太多水，每日飲1-2杯就可以，味道不會太甜易入口沒有腥味，放在辦公室隨時加水即可，而且還可以與媽媽一同飲用，一齊補充每日所需營養，持續飲用對骨骼健康應該有很大的修復作用。

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試用專員：Charobie

收到好立克高鈣健骨麥芽奶粉飲左幾日，味道好香而且低糖，飲了身體也不怕有負擔。有時凍飲也可，此新產品以香濃的大麥及小麥調製，1杯好立克高鈣健骨麥芽奶粉蘊含超過10種營養素，採用CALSEAL 配方當中包括四大關鍵健骨元素：鈣質、維他命D以、維他命K及磷。十分有益而且新飲品適合逾30歲女士開始飲用，打好骨骼基礎，保持骨骼健康。每日飲用兩杯，配合均衡飲食，便可以攝取最佳營養。大家也可買來試試。

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試用專員：湯圓

味道唔錯 唔會好甜 跟盒上指引沖調既話,水開一半就好不用太大杯，飲左幾日感覺唔錯。

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試用專員: Stacey Wong

好開心可以試飲好立克哩隻新產品😆

我喺Office做嘢，每日坐足10個鐘，條腰骨硬晒😂呢個產品好啱我用嚟補番條腰，加上低糖低脂，係補身嘅時候，唔好令自己肥落去都係一大賣點👍🏻

之前補腰骨都係食藥丸，未試過開水飲奶粉，今次收到就即刻開嚟試吓，一入口就係好香滑嘅麥芽味，我好鍾意佢仲帶有焦糖味，好好飲😍

宜家一返到office就會沖一杯嚟飲，有飽肚感，早餐都食少咗🙈

到Tea Time嗰陣又會再沖多杯補足吓能量，係健康食品不二之選😎

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試用專員：Edith Chan

好開心今次有得試飲好立克高鈣健骨麥芽奶粉(女士配方)。

試飲左幾日,感覺幾好,值得推薦!!!

每日一杯,加水就飲得,用法簡單又方便,無論OL或者FTM都啱;

飲第一啖之後,可以品嚐到香濃幼滑焦糖口味的麥芽飲品,唔似傳統的奶粉味道咁悶;

飲完一杯,會有少少飽肚感覺,所以我揀Tea time時間,唔怕做做下野肚餓呀嗎!

唔好話我唔提大家,女士骨骼的密度到了30歲後會隨年齡而減少,

係時候愛錫自己! 愛錫骨骼!

為骨質注入多種營養,強化骨骼!

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試用專員：Yan Wong

平時返工朝朝早唔係飲奶茶就係咖啡，都係習慣咗同埋為咗提神，但其實好無益。今次有得試飲好立克高鈣健骨麥芽奶粉 (女士配方)，可以趁機改變下自己嘅習慣，飲返D 健康飲品，順便轉下口味。佢係一大盒450克，好大包裝嘅，盒後面有教學用170ml嘅水再加3匙羹嘅粉，咁當然啦，返工連冲杯野飲都趕時間嘅我，邊有咁講究啊，都係隨心校啱自己甜度，如果佢有獨立包裝就好，方便好多，一倒粉就得，不過佢咁樣一大包就可以自己調校味道。佢嘅口感順滑，係平時嘅好立克味再帶有麥芽同焦糖味，唔係好識形容飲落個味道，但有D 似平時台式飲品嘅味，幾好入口。

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試用專員：Sandy Wan

多謝送我試飲好立克高鈣健骨麥芽奶粉！



平時都有飲開好立克，呢個麥芽帶焦糖口味，仲要低糖配方，估唔到都幾好飲又滑，最緊要可以補鈣質，加埋維他命D及K和磷，強化骨骼，為一眾追求健康體態的女士提供一個好味嘅選擇。年紀大啦，希望可以幫我打好骨骼基礎，配合運動，保持骨骼健康。



不過我希望將來會有個別包裝選擇就會方便好多，可以拎返公司下午茶飲又得，以家一大包功限制左只可以屋企飲

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試用專員：Yee Man Wong

今次好多謝 TOPick 選中我參與試飲好立克高鈣健骨麥芽奶粉（女士配方），它結合了鈣質與豐富維他命D及K和磷，不單是專為女土而設的骨質補充飲品，其低糖配方與香滑麥芽帶焦糖口味，每天飲用助你強化骨骼！我試飲咗，覺得味道比想像中的好味，略嫌有點淡。我鍾意加脆米朱古力味早餐浸泡作為每朝補鈣營養早餐，飽肚又健康！

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試用專員：Celia Yuen

很開心被抽中今次的奶粉試飲，佢含有鈣、磷、維生素D , K，營養豐富，飲咗佢身體就會更有抵抗力！

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試用專員：Pui Chun Liu

近來年紀大了，曰曰上落樓梯膝蓋就開始痛, 企得久腳部又不舒適, 做家務腰部更骨痛至睡不安寧, 記得之前專家說過 年紀30 歲後骨骼密度隨年齡增長而逐步減少, 雖然每天食鈣片, 但腳部仍感到痛楚.

早前行經店鋪, 見到新出品高鈣健骨麥芽奶粉 (女士配方), 更得到貴公司之好物試用, 立即興高采烈地嘗試, 其香濃幼滑焦糖口味很吸引, 低糖, 低脂更高鈣, 專為女士而設骨質營養補充飲品很適合我, 每天早上起來飲一杯才做適量運動, 加水就飲得, 懶惰起來更隨便加至湯水中拌勻飲用, 非常簡單方便. 為曰常生活打好強化骨骼基礎!

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試用專員：Tiffany Au

我的味蕾即可嚐到香濃幼滑焦糖口味的麥芽飲品，同時，產品蘊含多種營養有助強化骨骼。沖調一杯 <好立克高鈣健骨麥芽奶粉 (女士配方) > 只需幾分鐘，可熱飲和凍飲，於餐前或餐後飲用，即刻成為食 Tea 的好搭檔。建議大家每日飲用兩杯，配合均衡飲食，便可以攝取最佳營養。不單是專為女士而設的骨質補充飲品，其低糖配方與香滑麥芽帶焦糖口味，為一眾追求健康體態的我提供一個新選擇，真係非常好飲又健康🤗🤗

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試用專員：Maggie Chau

踏入30+，身體出現最明顯嘅變化就係做一啲伸展運動時，關節會出現「喀喀聲」。明白到骨質慢慢流失，需要防範於未然。一般食療上都建議飲奶作為鈣質嘅補充，但我飲鮮奶會肚痾，飲奶粉又唔鍾意嗰陣奶腥味。今次知道好立克推出針對女士嘅高鈣健骨麥芽奶粉，一杯就蘊含咗超過10種營養素，啱晒我想減緩骨質流失，加強鈣質吸收嘅需要。

好立克高鈣健骨麥芽奶粉一加熱水攪拌就好快溶解，唔會有結渣。同傳統奶粉唔同，呢款奶粉聞落有焦糖香味，飲落有麥芽味道，好飲易入口。希望長期飲用，可以一直保持骨骼健康。

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試用專員：Lo Wing

天氣轉涼，特別想食熱嘢做早餐，恰巧收到TOPick好物試用嘅「好立克高鈣健骨麥芽奶粉 (女士配方) 」，啱曬呢排朝早沖嚟做早餐！

一開已經聞到濃濃嘅焦糖香味，用熱水開完後，飲落唔太甜，配埋雞蛋食，就有足夠營養啦！因為佢有對骨骼健康嘅鈣、維他命D同維他命K，仲有少量膳食纖維，咁就食得健康又開心！

加上公司雪櫃冇位放奶，呢款唔洗雪住，放係自己櫃檯，隨時補鈣話咁易；而且佢冇一般奶類製品咁快過期！

價錢唔貴又大大盒，一盒放公司，朝朝沖嚟配早餐都唔肉赤！

一盒放屋企，冬天沖定一杯，一邊煲劇一邊飲，咁就暖笠笠！

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試用專員：Peggie Ho

沖奶粉時跟據產品包裝上的說明，落了三茶匙加細半杯熱水，聞落味道香濃，但飲落就唔算甜，還有些偏淡，麥芽都頗多，有好立克同麥芽香味，還有少少焦糖香味，麥芽好快浸杯底，分成了上下兩層，所以要邊飲邊攪勻，入口都幾香滑，臨瞓前飲一杯，夜晚瞓得更好，感覺上行路都好似穩陣咗。下次會試用熱水沖再加兩粒冰，相信更消暑解渴。低糖、低脂、高鈣，沖調簡單方便，每日飲兩包就可為我叉足電，會推介俾身邊朋友同家人試試！

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試用專員：Au Choi Yan

飲用好立克高鈣健骨麥芽奶粉 (女士配方) 後，個人覺得味道清甜、容易入口，因為每100毫升含不多過5克糖份，女士配方奶粉整體味道較淡。飲用兩杯，即可達到每日所需要的鈣質。而且奶粉含有維他命D，幫助鈣質於腸道內吸收。個人建議每盒奶粉可附送小膠匙羹，方便取出適量的奶粉。又或者改良包裝成即沖即飲小包，方便外出飲用。持續飲用好立克高鈣健骨麥芽奶粉 (女士配方)，為女士補鈣及強化骨骼，預防日後骨質疏鬆。

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試用專員：Fiona Chan

現在基本上每天早上上班前都會飲一杯好立克高鈣健骨麥芽奶粉,希望能加強化骨骼,改善長期缺乏户外運動,欠缺維他命D的影响,香滑麥芽帶焦糖口味,適合我早餐時飲用.而且在現在炎熱的天氣,也可以當消暑健康的飲品。而且又低糖同低脂的,營養豐富,它還獨有鈣質與豐富維他命D及K和磷,不單是專為女士而設的骨質補充飲品,其低糖配方與,也為一眾追求健康體態的女士提供一個好的選擇。真的推介比女士們飲用。

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試用專員：M Jessica

這杯由好立克高鈣健骨麥芽奶粉所沖的飲品有非常濃郁的麥芽香味。而且，由於是低糖配方，甜度適中，對於我來說非常適合，因為我好怕飲過甜的飲品。此外，它口感豐富，散發出焦糖香味，非常可口。每天早上，我都會飲一杯好立克高鈣健骨麥芽奶，為強健骨骼打好基礎，為新一天注滿正能量，非常適合所有女士飲用。

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試用專員：Janet Wong

好立克高鈣健骨麥芽奶粉含有豐富鈣質、維他命D及K和磷，多種營養有助強化骨骼，麥芽奶粉能夠令味蕾即可嚐到香濃幼滑焦糖口味的麥芽飲品，冷熱皆宜。夏天飲用時加入冰粒已經可以成為美味可口嘅消暑飲品，冬天飲用又可以成為保暖飲品嘅不二之選，熱飲就正正更能帶出麥芽奶粉焦糖嘅香味。最好嘅係此奶粉配方以低糖製造，一日飲兩杯都不易致肥，而且能夠保持身體健康。所以直到目前為止此產品是我維持骨骼健康飲品之首選。

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試用專員：Cammy Lam

我成日買不同嘅保健品，維持骨骼健康，但全部多數都係藥丸，每次都要食幾款保健品,有時又唔記得咗食，好在有<好立克高鈣健骨麥芽奶粉 (女士配方)> 只需幾分鐘，可熱飲和凍飲，於餐前或餐後飲用，或成為食 Tea 的好搭檔，最重要就係有超过 10 种营养素,采用 CALSEAL 配方当中包括四大关键健骨元素：钙质、维他命 D 以、维他命 K 及磷，最適合30 歲既我開始飲用，打好骨骼基礎,保持骨骼健康。

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試用專員：Joanne Zee

好高興被選中試用好立克高鈣健骨麥芽奶粉，它最吸引我的特點是低糖份，低脂肪，含有CALSEAL配方及有多種不同營養素，而且是我最喜歡的焦糖麥芽口味飲品！很適合又怕肥但又好甜食的我。

踏入中年又曾經生育的女性，是骨質疏鬆的高危人士，加上新陳代謝減慢，卡路里消耗慢，都巿人又少運動，亦容易令體重增長，所以必須留意飲食要有足夠的鈣，而且低糖低脂，終於，讓我遇上了好立克高鈣健骨麥芽奶粉。

打開外盒，是鋁袋密封包裝。沖調非常簡單，170ml熱水加入3茶匙好立克高鈣健骨麥芽奶粉，拌匀就可以飲用。好香的焦糖味，好滑的口感，真的非常美味！飲完會有些許飽肚感，有時候早餐沒有時間吃，下午茶或宵夜時段饞嘴的時候，用它來稍為填肚就最適合不過，既有益，又低卡，十分推介女性長期飲用！

試用專員：Wai Ying Lee

好高興今次能被抽中試驗這個配方奶粉。我發覺用這個配方奶粉再加麥皮進食，配搭非常好，充滿麥芽味道芳香，食落去又有少少口感，感覺好飽肚。這個配方奶粉比起牛奶麥皮，感覺更加健康，又冇咗牛奶嘅腥味，加上呢個係低糖加鈣女士配方，非常適合我哋女士，係一個簡單健康而豐富嘅營養早餐！