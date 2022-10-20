【學霸港姐】文武雙全學界女飛魚　郭柏妍半工讀港大碩士畢業

前港姐郭柏妍最近在TVB台慶劇《下流上車族》表現亮眼，劇集由林敏驄、江美儀、郭柏妍、羅毓儀等主演，郭柏妍飾演林敏驄、江美儀之女，亦是滑板高手，為了此劇她特意抽時間去學踩滑板，非常勤力和認真，因而備受力捧，入行短短2年已經獲得多個機會。

最新影片推介:

現年25歲的郭柏妍（Rosita），參選港姐並奪得季軍而入行，曾拍過《白色強人II》及《雙生陌生人》，《雙》劇中，她更特意去學鋼管舞弄得周身瘀傷，連劇集監製﻿也大讚她：「她做到我要求的，她夠努力」。而在《下》劇中，Rosita同樣收工就去學踩滑板，希望將勤補拙。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Rosita工作如此勤力和認真，很有可能跟她的性格有關，中學時期參加多項學界游水運動，多次打入8強，亦是步操樂團團員，更曾參加過朗誦比賽奪得不錯的成績，可說是多才多藝，文武雙全，中學畢業後入讀了香港高等教育科技學院食品安全學科，後來更在香港大學進修食物安全管理碩士課程，即使在入行後，依然未有放棄學業，一邊工作一邊讀書，終在去年順利畢業，成功成為學霸港姐！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

而在感情方面，她曾表示自己是「A0」，沒有任何戀愛經驗，她說過入行前是「宅女」，中學時期都是戴上眼鏡，放學就馬上回家，雖然身邊都有人追求，但也認為並不是適合的對象，所以一直未有拍過拖。她曾分享過自己的擇偶條件，希望對方要有上進心，希望對方比自己高，要健談、開朗、風趣。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳