【日本開關】疫後旅遊日本轉用e-SIM卡你要知　退稅電子化資料直接傳輸到海關

▲ 疫後旅遊日本，很多旅遊細節已經大不同，大家外遊前要注意。(iStock圖片)

世界經過3年新冠肺炎疫情後，國情民生都有重大變化，何況香港人喜歡日本。所以大家出遊日本的話，還是要編排好行程，多留意網上update資訊，多注意一些當地民生的改變細節位，那就會玩得順暢得多。就如其中一位前台大感染科醫生林氏璧早前在「日本自助旅遊中毒者」專頁中分享了後疫情時代日本的 8大轉變，他於今年暑假在日本待了40天，他親身體驗了以下不同處：

1.e-SIM卡取代實體卡

這兩年，一些日本公司結業了，一些還在苦撐。所以興起了e-SIM卡，沒有實體卡，根本不需要更換原本的SIM卡，還是可以接電話或是簡訊，非常方便。但e-SIM目前主要是支援近年機種的i-phone，其他手機支援還有限。

2.退稅電子化

醫生8月在東京辦過4-5次退稅，幾乎都遇到困難，因為很多店員忘記，或是根本沒有辦過退稅。服務業員因為久未說英文而退步了。另外，目前退稅已經不用貼在護照上了，資料會直接電子傳輸到海關，方便不少。

3.大國藥粧店在日本幾乎消失

以前到日本旅行就少不免到大國藥粧店掃貨，不過經過3年疫情，醫生只見到2間實體店，因轉往網路經營。取而代之的是Sugi藥局，則是到處都有。

▲ 大國藥粧轉網上經營，實體店大量減少。(圖片：大國藥粧FB)

4.物價上漲或縮水

全世界的物價也在瘋狂飆漲，日本也不例外，以大和壽司、壽司大等店為例，都漲價到5,000日圓；有些餐廳價錢沒變，卻縮水了。不過因為日元匯率最近下跌，因此算是互相抵消。

5.少了觀光客

在疫情下，觀光客可謂幾乎完全消失，人潮也大幅減少，到熱門餐廳排隊時間也相應地減少。現在正是「黃金時間」，沒有這麼多觀光客的日本，逛起來會很舒服。

6.不再提供免費塑膠袋

現在日本各大商店已與香港一樣，不再免費塑膠袋，去日本旅行時需要隨身準備個購物袋。但免稅品特別包裝仍是塑膠，不知道以後是否會有改變。

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7.自助結帳、自助購票變多

日本因應疫情而進步，醫生在到日本旅行時幾乎沒有拿出過現金結帳。在日本超市，便利商店都有自助結帳的選擇。同時JR pass和地鐵券等等都可以在售票機解決，JR高輪gateway站甚至有一個有趣的無人商店。

8.到處都有酒精可用

因為日本也已經經歷了7波疫情，所以和香港一樣，口罩覆蓋率超高，到處也有消毒酒精使用，大家不用奇怪「默食、默乘、默浴、默衣」的標語遍佈日本(默，即保持沉默)，因日本人基本上仍在防疫狀態，而且已融入生活。

記者：郭秀芳