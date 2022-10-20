【強制檢測】政府於多廈揪95人違強檢　65人被罰1萬元

▲ 藍田康逸苑康年閣34人違強檢，18人被罰1萬元。（資料圖片）

政府今日（20日）派員於藍田康逸苑康年閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有2019冠狀病毒病檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。

政府在是次行動共檢查了373名受檢人士。當中，34人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中18人發出了10,000元定額罰款通知書。

政府亦在馬鞍山銀湖・天峰第六座的出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查了249名受檢人士。當中，7人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中1人發出了10,000元定額罰款通知書。

此外，政府在灣仔嘉薈軒共檢查了約200名受檢人士。當中，54人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中46人發出了10,000元定額罰款通知書。

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記者：黃穎津