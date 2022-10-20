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【第五波疫情】3區污水樣本陽性當局派9.5萬快測包　涉大埔中心、屯門䨇寓等

社會 12:23 2022/10/20

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3區污水樣本陽性當局派9.5萬快測包，涉大埔中心、屯門䨇寓等。（資料圖片）

因應油尖旺、屯門及大埔區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（20日）表示，油尖旺民政事務處、屯門民政事務處和大埔民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約9.5萬套新冠病毒快速測試套裝。

油尖旺民政事務處透過物業管理公司及業主立案法團，向西洋菜南街和通菜街附近一帶住宅的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測，並已安排派發快速測試套裝予區內污水檢測結果呈陽性的「三無」大廈住戶。

屯門民政事務處亦透過物業管理公司及業主立案法團，向䨇寓、海麗花園、珀御、盈豐園、豐連及田景邨的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

此外，大埔民政事務處透過物業管理公司，向昌運中心、大埔中心及大埔廣場的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

民政事務總署作出上述安排以期及早識別感染者。市民可瀏覽衞生署衞生防護中心的示範短片，了解使用快速抗原測試套裝的方法。

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責任編輯：陳麗娜

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