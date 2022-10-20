【複雜關係】富家女揭中學同學是爸爸小三　驚訝媽媽知情啞忍︰人生太荒唐

▲ 一名台灣女子驚揭中學同學竟是爸爸的小三。

父母任何一方出軌，都足以破壞整個家庭。日前一名台灣女子在網上討論區指出，自己的中學同學竟成了爸爸的小三，更令她驚訝的是媽媽早已知情，卻選擇啞忍。最終她決定將這段複雜關係在網上公開，也向小三喊話，見字向她坦承一切。

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同學被有錢大叔包養

該名台灣女子本周二（18日）在網上討論區「Dcard」發帖，開首即寫道「人生真的可以不用這樣荒唐」，表達事件實在太荒唐。她指之前在英國倫敦進修藝術，因疫情關係，直至最近才回台陪爸媽。她有一筆儲蓄，想這幾年留台休息後再作打算，暫時無業也沒問題。

事主講述爸爸任職一間公司的顧問，平時玩股票，媽媽則是少奶奶。上周她參加高中同學會，同學從高中就調侃她家境好，現在又不用工作，可以做自己想做的事很幸福。本來飯後還有後續活動，但同學「A女」卻說有事要先走，之後登上一輛私家車，跟她家的車同款，但當時她沒注意車牌。她續稱︰

從其他人口中得知A女被一個有錢大叔包養，在當人家小三。

▲ 事主分享與同學聚餐的合照，右一正是小三A女。（圖片來源︰Dcard）

「毛遂自薦」當小三

當時她覺得這情況在倫敦很常見，認為「各取所需也沒什麼問題」。之後她與媽媽分享與同學聚餐的合照，當媽媽看到A女時，就驚訝說「這女生跟爸爸關係很好，是爸爸的小情人」。對她而言，這是晴天霹靂的消息，媽媽只覺得無所謂，淡然表示「男人總需要放風，需要新鮮感」。她卻無法接受爸爸出軌的對象，竟然是她的高中同學，直言「有沒有搞錯」。

媽媽提及A女自己找上門的，她不知道怎麼開口問A女和爸爸。她想到那天跟同學聚餐後，A女私訊她的對話，覺得她是來套料，「想知道我知不知道，她的有錢大叔就是我爸」。雖然事主覺得A女「明知是我爸還找上他，還敢毛遂自薦很噁心」，但還是希望A女能跟她坦承事件。

▲ A女私訊事主的對話，事主覺得她是來套料。（圖片來源︰Dcard）

網民︰爸爸更可惡

事件引發網民熱議，有網民斥責A女的惡行，也有人批評事主爸爸更可惡，明知A女與女兒是同學，仍讓她當小三，造成複雜關係及尷尬局面。網民有不少問題，例如「好奇A女的毛遂自薦法」、「我比較好奇為什麼你媽可以這麼淡定」、「你同學會不會變成你繼母」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳