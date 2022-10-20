【媽媽心聲】譚凱琪罕晒2歲女餅印樣　嘆在職媽媽唔易做︰不要放棄夢想

▲ 譚凱琪分享2歲女兒的餅印樣，並撰長文為在職媽媽發聲。

不論全職媽媽或在職媽媽，都各有難處。身為在職媽媽的譚凱琪（Zoie）在社交平台撰長文，為一眾在職媽媽打氣，並分享了2歲女兒Gabri的罕有正面照，可見Gabri長得肥肥白白，十分精靈，遺傳了媽媽的優良基因。

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Zoie在2020年與金融才俊莊日宇（Enrico）結婚，同年10月誕下女兒Gabri。Zoie一向都喜歡到戶外影靚相，日前她帶同囡囡與媽咪級好友拍攝一輯戶外野餐相片，紮了兩個髮髻的Gabri深得媽媽遺傳好識擺甫士，母女照可愛度爆燈。

Zoie分享靚相之餘，亦撰長文分享做在職媽媽的感受，她坦言女人榮升媽媽後，世界的中心不再只有自己，而是分給小孩了，生活模式一下子由女皇貶做奴才，彷彿沒有了自己。「忙着學習了解小朋友的世界，花很多時間在家裡陪伴他們。與孩子一起成長就好像重新活一次一樣，去了一個從未踏足及了解的領域。」

▲ Gabri紮了兩個髮髻，深得媽媽遺傳長得好可愛。（IG圖片）

學習「斷捨離」集中處理重要事項

她認為媽媽既然選擇了同時兼顧工作，就必須學會分配好時間及先後次序，要奉行「斷捨離」，有些事情需要放棄，再集中精神處理重要事項，精簡工作，盡量一步到位。無意間又會把所有不可能的事做到了，這種技能也能應用在職場上。

要獨自面對和解決寶寶問題的機會，成就了自己更好的problem solving skills，這些skills令我們在職場上比以前更加積極，抓緊每一個機會，變得更加有幹勁。

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工作時工作 下班後投入孩子世界

新手媽媽最擔心難以在工作和家庭中取得平衡，Zoie建議媽媽們應思考如何製造一個環境，讓自己專注地做每一件事，「工作時工作，下班後就該投入孩子的世界。」好好善用時間和分配行程也很重要，「暫時做得不好，也不要太着急，這是一個學習的過程。」有時候選擇「放手」、「隨緣」也不等於「消極」，做了該做的事後，一切結果便交由上天決定吧。

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「要相信自己、愛自己、感受自己，不要輕易放棄自己的夢想。」當在職媽媽絕對不容易，但卻是令自己十分自豪的工作，除了要處理好孩子的衣食住行外，也是小孩成長的啟蒙老師，所以媽媽必須不斷進步才能處理，以身作則做個好榜樣，教孩子們如何努力地實踐自己的理想。

最後Zoie為媽媽們打氣，縱然很疲累，但這是一個需要勇氣和堅持的旅程，「有些忙碌和辛苦是自己多麼願意和快樂去堅持。」

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責任編輯︰林綺玲