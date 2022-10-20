【世界盃2022】信和3商場設大電視免費直播64場賽事　會員消費換褔袋兼贏人氣遊戲機

▲ 信和3商場設大電視免費直播64場賽事，會員消費換褔袋兼贏人氣遊戲機。（信和集團提供）

四年一度的世界盃將於11月20日在卡塔爾舉行。信和集團商場與全港市民「Goal Together全城開波」，斥資880萬元在旗下商場增設多個大電視及打造一連串活動，予不同年齡、語言及性別的球迷及市民參加。旗下3大商場奧海城、屯門市廣場及荃新天地將會與NOW TV合作，全程免費直播64場賽事。11月至12月期間，更會推出多項購物獎賞。

奧海城設2部大電視作雙語旁述 屯門市廣場全港最大電視4K全程直播

信和集團旗下3大商場將全程免費直播由揭幕戰至決賽共64場精彩賽事。奧海城於地下中庭位置舖設逾3,000尺人造草氈，並設座地430吋大電視全程免費直播賽事。今年為了讓不同語言的人士都可以親臨欣賞比賽，奧海城更在另一邊活動大堂全新添置的430吋大電視播放英語旁述。

屯門市廣場則擁有全港商場最大的540吋4K大電視，超高清畫質足本播放。同時，滙聚40間美妝品牌的屯門市廣場於指定場次特設「Beauty Me」專區，提供球隊應援美甲、彩繪、按摩服務及享用睇波急救護膚品等，鼓勵女球迷一同參與足球盛事。

為令小朋友可以一同感受足球盛事氣氛，荃新天地除直播球賽，亦特別於指定周末安排西甲足球學校教練親臨教授足球技巧， S+ REWARDS 會員可憑點數免費報名參加。

會員消費換褔袋兼贏人氣遊戲機

信和集團旗下商場更為S+ REWARDS 會員推出連串優惠獎賞，由即日起於奧海城「運動服裝及用品」商戶消費滿指定金額，於盛事期間可以優惠點算換領「睇波褔袋」，當中包括睇波必備軟墊、醒神咖啡、能量食品、打氣物品及睇波後急救護膚品等。而S+ REWARDS 會員更有機會於奧海城現場直播賽事中，贏取超人氣PlayStation®5 主機連最新足球遊戲《EA SPORT™ FIFA 23》兌換碼、S現金券、5G手提電話及其他潮人必備名貴禮物。

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責任編輯：陳麗娜