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【打擊私煙】海關油麻地卸貨區海面截藏私煙躉船　追查後共檢市值逾1.2億元私煙

社會 12:39 2022/10/20

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海關油麻地卸貨區海面截藏私煙躉船，追查後共檢市值逾1.2億元私煙。

海關偵破兩宗大型走私香煙案，海關港口及海域科海域行動組高級督察陳景鋒表示，上週五（14日）有情報指一艘躉船會進行走私活動，於是當日中午12時採取行動，在油麻地卸貨區對開海面將一艘躉船截停，當時船上有四名香港船員，報稱運載兩個貨櫃往油麻地卸貨區進行卸貨。當關員打開貨櫃搜查時，發現載有大量不同牌子的未完稅香煙，隨即將4名船員拘捕。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰表示，行動中在兩個貨櫃中檢獲約2千萬支私煙，市值約5,600萬元，應課稅值約3,800萬元，4名被捕船員（42至61歲）。海關翌日（15日）早上再展開跟進行動，分別在元朗新田一個貨櫃場和葵涌貨櫃南路截查兩輛涉嫌走私私煙的貨櫃車，並在貨櫃中再搜出2300萬支私煙，拘捕2名分別58歲和59歲的貨櫃車司機。在連續兩日行動中，海關共緝獲4,300萬支私煙，市值逾1.2億元，應課稅值約8,100萬元，共拘捕6名男子，相信屬同一個走私團夥，而緝獲的私煙部分在香港是常見的牌子，相信供應本地市場，其餘的相信轉口供應海外地方。

海關強調，走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列入倉單貨物即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元和監禁七年；根據《應課稅品條例》任何人管有、處理、購買或售賣私煙同屬犯法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元和監禁兩年。

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記者：曾秋文

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