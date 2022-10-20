【工作過勞】連續工作11小時疑過勞　23歲女工捲入大型攪拌機慘死

▲ 連續工作11小時疑過勞，23歲女工捲入大型攪拌機慘死。

南韓知名餐飲集團SPC旗下工廠日前發生恐怖意外，導致一名23歲女員工被攪拌機卡住並遭絞死，涉事工廠隔日更迅速復工，冷血處理方式遭民衆聲討。據悉該女員工在事發時已工作11小時。

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綜合外國媒體報道，事發於南韓SPC食品集團子公司位於京畿道平澤市的麵包工廠，意外身亡的23歲女員工本月15日在工廠製作三文治醬料，將食材放入1米多高的攪拌機期間不慎遭機器捲入，上身被卡在機器內，最終導致整個人被果醬攪拌機絞死。據悉，涉事攪拌機未有安裝自動防護裝置，連頂蓋也沒有。

被揭過勞工作

事發後，該女員工的男友悲痛稱，自己與女友同在這間麵包工廠工作。意外當日，女友曾發短訊向他訴苦，表示自己明天預計要搬運500袋照燒雞肉：「我快累死了，但即使這樣也最少要搬300袋」。

另外，工廠為預防意外，本規定2人一組工作，互相照應，但事發時，崗位上只有死者一人，也印證了死者事發前對男友所言「怕被發現是自己一人工作，所以叫同事稍後不用過來幫忙；這情況也不是一兩次了」，反映其工作量過多且經常超負荷工作的情況。據悉，女員工當時已連續工作11小時，更要一個人堆起12個15kg重的桶；每完成一部份工作，僅有7至8分鐘可以休息。

涉事工廠5年内37宗意外

意外發生後，韓國僱傭勞動部僅下令工廠停用七台沒有安全裝置的機器，其餘不受影響，因此工廠在意外隔天便已復工。此舉動引發民衆痛批是冷血行為，表示「血汗勞工」、「拒吃血麵包」，更發起「拒買SPC」的抗議，呼籲抵制SPC旗下知名餐飲品牌，包括事發麵包公司Paris Baguette，以及Dunkin' Donuts、Shake Shack等公司，要求集團必須為悲劇承擔責任。民衆進一步揭發SPC集團的「黑心」行徑，指工廠在過去5年曾發生37宗意外，大部分是因麵包機高溫而導致員工被燒傷，以及員工因工時超長造成過勞等問題。

12大過勞症狀

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。腦中風、心律不正、甚至突發血栓情況，更有機會引發猝死。即自測過勞症狀：

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責任編輯：羅嘉欣