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【幼兒飲食】蘋果變另類漢堡薯條套餐　爸媽為1歲半B女DIY健康料理

兒童健康 13:30 2022/10/20

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內地有爸媽為女兒DIY另類蘋果漢堡薯條套餐。

要氹小朋友吃東西，爸媽有時要發揮創作力量同幻想！內地有爸媽見1歲半女兒喜歡食蘋果，想出將蘋果變成其他模樣，花了1小時DIY「另類漢堡薯條套餐」，見女兒吃得津津有味又健康，爸媽非常開心！

綜合內地傳媒報道，江西鷹潭有爸媽近日將一段影片放上網引起熱議，他們用2大個蘋果為1歲半的女兒做成另類的薯條漢堡套餐，媽媽婁女士受訪表示，希望女兒食得健康，見女兒平時愛吃蘋果，於是她跟丈夫就忽發其想，用蘋果、生菜、番茄和雞蛋材料為BB做創意料理，花了約1小時做好「薯條漢堡套餐」，沒想到女兒食得津津有味。

小朋友可能心想︰這是甚麼？（影片截圖）

蘋果變另類漢堡包薯條

從影片所見，B女雙手拿著蘋果漢堡包，她曾望向「偽漢堡包」展示疑惑樣子，但很快就拿著大啖食。漢堡的上下層麵包用了蘋果取代，而中間的餡料沒有漢堡扒，而是加入煎蛋和蔬菜。媽媽表示由於「漢堡包」分量太大，女兒只吃了一部分。

最新影片推介︰

偽薯條就是女兒大愛，媽媽表示女兒幾乎將所有偽薯條吃完。偽薯條其實是蘋果條，爸媽將蘋果削成條狀去模仿薯條的形狀，另外花了不少心思製作偽薯條包裝盒，將蘋果切頂切底，留下大半個蘋果，將蘋果芯去掉，挖走中央果肉形成碗狀，可以放入一堆蘋果條，而最用心是在蘋果皮雕刻圖案，模仿快餐店標誌。

女兒覺得這樣的漢堡很新奇，也很喜歡！

有關影片在微博上分享，部分網民稱讚家長用心，認為創意料理可以增加孩子的好奇心和食慾，多吃蔬果是好事。不過部分網民卻認為不如直接吃蘋果，又指爸媽多此一舉在欺騙小朋友。

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幼兒健康飲食

據本港衛生署資料，6至24個月嬰幼兒健康飲食，每天的餐單已要包含五大類食物，以提供均衡營養；水果方面可吃半碗至四分之一碗，應選吃不同顏色的水果，而吃水果比喝果汁能攝取較多的膳食纖維；蔬菜4至8滿湯匙就可以。以2至5歲的幼兒來說，每日吃一個中型水果，吃大半碗熟的蔬菜就足夠了。

漢堡包、炸薯條都屬加工食物。美國註冊營養師李玲玉（Sophia）曾接受TOPick訪問，指出加工食品含有防腐劑、人造色素等多種添加劑，或會影響兒童專注力、神經系統、智力發展等，相對成人，兒童的代謝系統及關鍵器官系統仍在發展，故較易受化合物影響。

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責任編輯︰王明芳

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