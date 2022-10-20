【人性醜陋】21歲女捐肝救父失敗　父離世遭冷血親戚搶錢搶車

▲ 「錢」可以睇清人性嘅醜陋，21歲女捐肝救父失敗，一群親戚竟搶錢又搶車。

「錢」可以看真人性醜陋，台灣一名21歲少女，捐肝救病危的父親，但父親最終因細菌感染不幸離世，身體未復原的她忙於辦理喪事及債務時，她的親戚猶如吸血鬼般向她討錢，甚至搶車，帛金也不放過，最後還要對薄公堂，令她慨歎「徹底明白，錢真的很可怕」。

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該名少女日前在社交平台發帖，主題是「21歲捐肝」，分享了自己的親身經歷，表示自己從來沒有大病及開刀，但為了救病危的爸爸，決定勇敢的捐肝，「真的很痛」。少女腹部的疤痕呈L狀，最少有5吋長，可惜兩星期後，爸爸因細菌感染，不幸離世。

從小父母離異，我是跟媽媽住，爸爸給了我完整的童年，偶爾休假會載著我到處去玩，雖然家庭不完整，但是我的童年很完整。

父亡後母即取35萬

少女還未有好好休養，也來不及傷心難過，已經要為亡父辦理債務、喪事及保險的問題，她了解爸爸生前的債務狀況，發現了爸爸的前妻（後母），在爸爸死亡後領了近35萬（約9萬港元）之外，還想把爸爸喪事的帛金收走，甚至向她討爸爸開刀費用及申請下來的錢。

叔叔搶錢又搶車

爸爸屍骨未寒，嫲嫲竟連忙去辦理所有死亡後可以領的錢，而叔叔於火化結束當日向她追討爸爸跟他借的2萬及接手對方遺下的三菱轎車，少女向叔叔說：「如果車子你要開的話就拿36萬（車子還有36萬貸款）結清之後我在過戶並且給了15天的時間。」期限到了，叔叔不讀不回，少女只好找嫲嫲幫忙聯繫叔叔，

叔叔反嗆我畜牲行為且表示不歸還，反跟我要車子保管費3萬。

叔叔跟少女表示，那輛車子沒有使用過一直放在停車場，但經少女翻查記錄，發現爸爸過世後一直有人使用車子，「是不是覺得我21歲很好騙。」

少女透露爸爸的喪禮費用、入塔費用都是由她這邊支付的，那些親戚沒出到半毛錢，還一直想從她那邊拿錢，

「保險金領了後還問我要分多少給他們（保險金額的部分是爸爸死亡後會有一筆錢給指定受益人，是我爸爸要留給我的錢），拿錢搶第一，要付錢就推給我，手術過後一個月都還不到，從沒關心過我的身體，只在乎錢，我只是想說，人用錢試是真的，尤其對窮人來說，錢真的很可怕。

少女忍無可忍，決定提告侵佔，並還清車子的貸款，目前要處理的事情都快結束了，「該哭的也都哭完了，或許跟親戚之間有什麼誤會，但我也是把我所看到所發生的一五一十的發上來。」

對於少女的經歷，不少網民也表示心痛，著她要堅強好好休養，「拍拍你 要加油唷～縱使這世界一點都不可愛，你也要記得，你自己很可愛就夠了！祝福你，處理完這些鳥事鳥人之後 一帆風順」、「加油……等事情都處理完後，徹底跟這些廢物親戚斷絕往來」，另有很多網民指責那些親戚的冷血行為。

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責任編輯︰王明芳