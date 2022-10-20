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【超市大搜查】8款平價眼霜大比拼　推薦2款A級高保濕性價比強

食用安全 14:05 2022/10/20

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熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

8款平價眼霜大比拼，推薦2款A級高保濕性價比強。

天氣轉涼，皮膚容易乾燥，眼部肌膚同樣需要保養，市面有眾多眼霜產品，應該如何挑選？日本雜誌《LDK the Beauty》最近搜羅了8款平價眼霜，比較其保濕力、成分及使用感，找出最強之選，當中不少產品都可以在日式百貨店或藥妝店買到。

最新影片推介：

《LDK the Beauty》從市面搜羅了8款2,000日圓（約105港元）以下的眼霜，並就3大方面進行測試。

保濕力：邀請30至40歲人士參與測試，評估塗抹眼霜前後3小時的皮膚含水量

成分：由專家分析眼霜的成分，評估是否含有效成分對抗因乾燥引起的細紋和暗沉

使用感：實際使用產品，根據舒適度、質地等方面評分

根據測試結果，以下為8款眼霜的排名：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

在8款產品當中，《LDK the Beauty》最推薦Onwakan的「Hot Eye Pack」，它在保濕力方面獲得壓倒性好評，塗抹3小時後，皮膚含水量數值提升40.7，是所有產品中最高，表現甚至比某款貴價眼霜更優勝。

而另一款A級眼霜「Country & Stream Beauty Eye Serum」，含有5種神經酰胺和視黃醇，預計可有效對抗皺紋，使用感亦不錯。

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責任編輯：羅嘉欣

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