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【親子理財】Netflix《聰明生活經濟學》理財啓示 「收入分割法」存5個戶口

親子 13:21 2022/10/20

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聰明理財最重要。

最近兒子長大了，每個月的課外活動多了，口袋裏的零用錢也多了，為免他變成「大花筒」，非常着意地介紹他看理財節目，學習基本但必須的理財觀念，包括規劃、預算、儲蓄、信任、債務，以及學習如何賺錢。這不但是讀完書走進社會工作才需要的能力，學生時代已要學懂未雨籌繆。

最近在Netflix的《聰明生活經濟學》（Get Smart With Money）節目中談及「收入分割法」，是很多理財專家都使用的方法，值得向學習理財的朋友推介。

如果你是「月光族」，一收到人工就花光，專家的意見是，未收到工資前，預先將收入分為5個部分︰一、償還生活賬單；二、償還個人賬單；三、一般花費。此外，還有兩個儲蓄戶口︰四、緊急儲蓄戶口；五、「圓夢」儲蓄戶口。

最新影片推介：

收到工資之後，還未花錢，就將收入直接分為5部分，存入5個戶口。平時生活，只可以動用第一至第三的金錢，第四和第五則是緊急或要「圓夢」之時才動用。

每次花錢前先分清楚，到底你想買的是「必須的東西」？還是「喜歡的東西」？若是前者，當然要馬上付錢買，若是後者則要忍手。收入多少或零用錢多少，不是最重要的問題，聰明理財最重要。

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原文刊於《晴報》，原題為聰明理財法

撰文 : 張宏艷 資深傳媒人、資深港媽

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