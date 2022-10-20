【提供零食】涉向8囚犯提供餅乾香腸　懲教助理准保釋候訊

▲ 涉向8囚犯提供餅乾香腸，懲教助理准保釋候訊。（資料圖片）

時任一級懲教助理涉於大欖懲教所，先後3次向8名囚犯提供共5包餅乾及6條香腸零食，被控3項向囚犯供應未經授權的物品罪，案件今（20日）於屯門裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至12月15日再訊，被告准以2,000元保釋。

被告李文傑（55歲），報稱已退休，被控3項向囚犯供應未經授權的物品罪，違反《監獄條例》第19條，控罪指被告身為懲教署一級懲教助理，於2022年6月1日，未獲授權而將3包Oreo餅乾及3條Wiener香腸，交給大欖懲教所囚犯李斯維、郭建威、陳偉聯及羅偉文。

被告另於同日未獲授權而將1包Oreo餅乾交給同一懲教所囚犯Wasim ALAM，另將1包Oreo餅乾及3條Wiener香腸，交給囚犯李斯維、郭建威、陳偉聯、羅偉文、張乾威、李業堂及曹顯勤。

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記者：林育慧