【恐怖外傭】10個月大男嬰僅16磅　揭外傭奶粉中偷落藥

不少父母也會因工作繁忙而聘請外傭幫忙照顧兒童。新加坡一對夫婦因工作緣故，聘請一名緬甸籍女傭盧思雅來照顧不足一歲的嬰兒，但後來卻發現兒子的體重一直沒有增加，而且更比同齡兒童瘦弱，查證後發現女傭在兒子的奶粉中下藥，嚴重者可引致兒童腦部永久性損傷。

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綜合報導指，新加坡一對林姓夫婦因工作忙碌，去年8月聘請一名女傭照顧兒子，並加裝閉路電視在家方便觀察兒子的日常。同年12月，林生一次透過閉路電視中發現，兒子半夜3點多無故哭鬧，女傭盧思雅竟在抱起兒子安撫前猛力拍打兒子頭部。事後夫婦查問原因並告訴她，一切工作以兒子為先，不用做家務，但必須善待兒子。但隨後又再次發現女傭粗魯地拉扯著兒子的手臂。

女傭盧思雅不單一直屢勸不改，而且更被林先生揭發「下藥」一事。林先生指兒子自出生以來體重每月亦會穩定地增加，可是自翌年的3月起突停滯，而且生長情況更落後同齡人，檢查後發現10個月大的兒子僅有16磅，可是女傭卻一直聲稱孩子的飲食正常，百思不得其解的林先生再次查看閉路電視。

翻看閉路電視後林先生發現，女傭盧思雅會在沖奶粉時加入不明藥丸，而且更會躲到閉路電視的死角才餵奶，夫妻隨即報警。

事後警方從女傭盧思雅的房間內搜出逾100粒藥丸，包括止痛藥「必理痛」、其他傷風感冒藥等。經警方問話後女傭承認曾多次於嬰兒的奶中混入各種藥物，例如「必理痛」，更曾混入緬甸不知名藥丸，聲稱因能增加嬰兒食量。林姓夫婦稱一直也知道女傭內藏很多藥物，但一直以為是女傭自己服用，沒有多加理會。

而林先生隨即帶兒子到醫院身體檢查，雖然比同齡兒童發展緩慢，亦較瘦弱，但其他指數一切正常。林先生指擔心事件會影響兒子的腦部發展。案件仍由當地警方調查當中。

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責任編輯：羅嘉欣