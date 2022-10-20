【正能量】輟學也可學到一技傍身　裝修體驗助青年發掘職場潛能

▲ 各學員在大家有份參與繪畫的壁畫前，與各導師和師傅齊齊留影。(被訪者提供)

據政府統計數字顯示，過去6年因學術或其他原因而終止學業的學生人數呈上升趨勢。行行出狀元，即使輟學也可以學一技傍身，葉氏化工聯同基督教香港信義會合作的「匠心．活-匠人技藝全體驗」，理論與實踐並重，講解油漆、裝修、繪壁畫，甚至帆布袋設計等，以多元化內容吸引青少年，讓他們能於生活中發掘自己更多的可能性。

計劃由葉氏化工旗下油漆業務-駱駝漆新品牌lemac統籌，找來基督教香港信義會香港青年才藝學院合作，為市民大眾尤其是對前途失卻方向的年輕人，提供更多行業資訊，好為自己未來職涯作出規劃。計劃在7月時招募約10位離校青年，而駱駝漆則招募項目義工，與學員一同參與培訓及實習。

理論與實踐並重

計劃早於8月通過兩天課程，與參加者分享油漆知識、色彩學、油畫藝術、白板漆施工及行業多元出路等，內容有化學師講解油漆特性及用途，品牌的油漆師傅會帶領學員體驗「批灰」、「髹油」及「free your wall白板漆」施工等油漆工序。還有壁畫師帶領學員如何運用不同顏色，進行帆布袋設計及上色；透過壁畫師及裝修達人分享經驗，實用又有趣。到9月的實踐部分，部分學員獲分派到信義會位於屯門及將軍澳的青少年綜合服務中心進行油漆及白板漆施工實習，回饋社區，實踐所學。

▲ 學員在師傅的帶領下，學習如開油漆。(被訪者提供)

學員卓熙：不排除會入行

其中一名男學員卓熙，今年剛20歲，自認是雙失青年。兒時父母離異，由祖父輩照顧成長，並且有特殊學習需要（SEN），曾接受精神科治療。他於中學時輟學，期間因失學失業，終日流連社區，結識不良分子及在誘惑下犯過偷竊罪。

他不諱言自己不愛讀書，反而熱愛機械、車輛改裝及噴漆等工藝技能。「坦白說是因為社工阿Ron叫我才參加的，原先我都跟過朋友學裝修，雖然覺得辛苦，不過都有興趣當職業做下。」

▲ 卓熙對自己畫的這幾片白色葉子感到滿意。(被訪者提供)

他又提到自知要收斂脾氣，從前常因衝動鬧事。「因為我有過度活躍症，會常常撩人，一言不合就發火和人打架，變成差館常客；又有情緒抑鬱，對工作提不起勁。」

他也明白為何Ron會想自己參與此計劃。「我對畫畫好有興趣，知道原來都有壁畫和畫布袋設計，覺得幾好玩，就參加了。」

在場的社工Ron亦讚賞卓熙開始懂得如何專注地做一件事情，從他繪畫青年中心大堂的壁畫時觀察得來。Ron形容卓熙小心翼翼地畫，一言不發，判若兩人。「真的要好小心畫，因為幅壁畫是集體創作，如果自己不小心畫錯的話，會連累到其他人嘛！」他解釋說。

Ron也覺得他懂事了，會顧及到別人的感受。「我現在找到一份物流工作，與同事間的相處還不錯，最重要是我要養家，有工作對我來說是重要的。經過這個課程後，學了許多新技能，我不會排除將來會入油漆行業。」他笑說。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

學員Aiki：改變對油漆固有看法

是次計劃還招來不少女學員參與，身為社工的Aiki是其一。她說自己是透過青少年中心知道有此活動，起初都是因免費又可以學到油漆手藝，心想學下無妨，有需要時又可以為屋企做些小修補或保養。

她笑言學習的過程好有滿足感，因為受到課程導師及油漆師傅的讚賞。「他們說我有天份，又學得快。而到信義會青少年中心實習時，幫忙牆壁翻新和美化工程後，見到學員們的成品，就更感動和滿足。」

她續道：「以前覺得油漆好難處理，味道刺鼻，又好難清洗。但原來現在的漆油好方便易用，真的是一個女仔都可以自己搞掂。」

▲ Aiki手拿着自己的 tote bag成品。(被訪者提供)

除了Aiki和卓熙，活動亦各有不同背景的學員參與，十分多元。例如有一位應屆DSE畢業生，對未來升學方向感到擔心，在不確定是否能升讀本地大專院校，希望透過是次項目認識油漆工藝，掌握新技能。

另一位男學員現就讀高級文憑二年級（運動教練學），平日於便利店任兼職，熱愛玩氣槍。對工藝操作有興趣，想體驗不同的工作、行業，希望為畢業後的工作確立方向。

記者：郭秀芳