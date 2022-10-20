【忽然心動】湯洛雯電影處女作怒打Dee哥　靚湯暗示馬國明：點樣求婚都會開心【多圖】

將於11月上映的愛情喜劇電影《忽然心動》在今日（10月20日）氣發布8款主要角色的個人海報，即包括：MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong,AK）、吳千語、栢天男 （Adam）、蘇皓兒（Chloe）、馬志威、湯洛雯、白只及陳欣妍（Shirley） 。

當中「靚湯」湯洛雯是首次主演電影，今次除與馬志威有一段感情關係外，戲中更被ERROR副隊長何啟華（Dee哥）求婚，浪漫場面突變搞笑非常。

【忽然心動】江熚生首次上陣拍槍戰 吳千語掃射AK感到抱歉

8大主角個人海報

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Dee全身濕晒



在《忽然心動》內，飾演護士的靚湯有大批追求者，作為裙下之臣之一的Dee哥其中一幕扮卡通狗在醫院內向靚湯唱歌求婚，雖然得到馬志威助攻幫忙，可惜仍被靚湯狠狠地拒絕兼撻落地，靚湯變成「暴力湯」。

靚湯忍不住說：「我都覺得自己很粗暴，但同時覺得好搞笑，因為拍攝時是大熱天，見到阿Dee著住套衫跑來跑去又濕晒，呢場戲好深刻！」

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靚湯愛低調

出身於不同電視台的靚湯與Dee哥今次因為電影而首度合作，經過今次後，靚湯形容Dee哥非常搞笑：「他真的是一個很典型有幽默感的男生！」更開玩笑指汗流浹背的Dee哥像亞馬遜河流、尼加拉瓜大瀑布一樣，流汗流得非常壯觀。

Dee哥則笑說這套厚厚造型衫非常適合去俄羅斯拍外景用：「但今次我喺室內拍攝，加上要閂晒所有冷氣同埋打燈，溫度再高咗！

▲ 靚湯與Dee哥首次合作。

當被問到接不接受到有人大龍鳳向自己求婚？靚湯說：「你鐘意那個人，點樣求婚都會開心，但最好低調啲！」

身旁的Dee哥即問如果是有樂隊非常浪漫地拉小提琴又可否接受？靚湯覺得這樣會很辛苦，解釋自己平常外出不化妝：「如果咁大班人就一定有攝影機，我會第一時間諗攝影機喺邊，無化妝就即刻戴太陽眼鏡，成個focus都唔係求婚上，我想如果求婚focus係得返我哋兩個，唔講咁多貼士啦！」

那麼，馬國明識做啦！

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