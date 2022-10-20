【下流上車族】細數大台溫馨小品劇有共嗚　李佳芯龔嘉欣超出準演出奪獎

▲ 有收視有口碑。

TVB台慶劇《下流上車族》因題材貼地寫實，自播出以來反應不俗，既有收視又有口碑，不少觀眾都大讚看得甚有共鳴。其實TVB曾推出過不同的小品溫馨劇，同樣引起關注，當中更憑出色的表演因而奪得獎項。

【下流上車族】林敏驄花盡下流手段圓「上車」夢 得公屋等同人生贏家？

《香港愛情故事》

由羅天宇及龔嘉欣參演的《香港愛情故事》，當中話題圍繞不少香港人所面對的問題，例如搵地方「開房」、為上車死慳死抵、離婚爭公屋、被迫住劏房等，反映香港土地問題嚴重。

劇中天宇和嘉欣飾演一對拍了七年拖並步入婚姻的新婚夫婦，在拍拖期間為了擁有二人世界，和解決性需要而不時租住平價的時鐘酒店。當中嘉欣的一句對白：「我只想要二人世界，點解咁難？我已經30歲，唔想到40歲仲要這樣四圍開房」，盡顯年輕情侶的無奈。

及後，最終他們終於結婚但因沒錢「上車」而要住在天宇一家五口的公屋，隨後嘉欣不適應其家人的生活習慣，二人繼而搬出去租住劏房。

此劇播出後很快便成功引起網上討論，被讚寫實，難怪當時最高收視有24.7點，嘉欣更憑此劇套奪得「最受歡迎電視女角色」獎項。

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《BB來了》

在2018年播出的《BB來了》，劇情輕鬆寫實，道出不少家庭及社會問題，例如新手媽媽的徬徨、婆媳關係、女強人對生B的態度及男人面對家庭同工作嘅壓力等等，同樣是港媽港爸的現實生活寫照。

劇中講李佳芯正值事業搏殺期，本來一心想去完巴黎受訓完上位當管理階層，誰知意外有BB而打亂所有計劃，還與奶奶嘈交，她更因極度擔心而大爆：「「你知唔知一個女仔有咗代表啲咩呀？係事業身材樣貌全部即時ALL IN呀！」

事實上很多媽媽都為了照顧仔女而犧牲所有，劇情如此貼地，難怪當時收視最高有30.2點，Ali亦應此劇勇奪視后寶座，奠定一線花旦之位。

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《親親我好媽》

由江美儀﹑黃智賢﹑何廣沛和江嘉敏等主演的《親親我好媽》，透過香港教育制度、怪獸家長、生活壓力等社會話題，帶出家庭倫理。不少網友更大讚貼近香港教育現況，看得更為投入。

當中美儀演一位對兩個女兒專制管治的媽媽，會爲女兒安排所有事，包括學習、興趣、交友等，甚至會註冊新帳號上社交網站監察女兒。

最終令女兒江嘉敏忍受不住，母女二人吵大架，訴出對「虎媽」教育的不滿，令觀眾看得拍案叫絕，而此劇最高收視更有31點，成績非常好。

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