【野人老師】沈殷怡無懼被標籤有錢女　Shirley入娛樂圈曾與父冷戰【多圖】

▲ 沈殷怡（Shirley）因拍攝ViuTV劇《野人老師》而接受很多新挑戰。

ViuTV劇《野人老師》的滿姐何滿兒令飾演這角的沈殷怡（Shirley）經歷很多第一次，首演媽媽的Shirley深切體會為人父母的感受，亦令她後悔年少時曾經傷害過媽媽的心。

沈殷怡一直被貼上「有錢女」、「高材生」等標籤，不過Shirley對此從不介意，更希望大家可因此更留意她及真正認識她。

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第一次

拍攝《野人老師》時面對很多第一次，對Shirley來說是很難拿捏，「第一次做媽媽、別人的妻子、離婚，現實上有做過補習老師，但角色上是第一次。」

Shirley跟劇中兒子軒軒（陳浩軒飾）合作後明白到為人媽媽的感受，「原來小朋友做了一件很小的事便已覺得很感動，所有的犧牲和付出也是很值得。拍攝至中段時，我真的有回家跟媽媽說你辛苦了，相對爸爸，媽媽是真的為了婚後專心將時間和精力投放在我和弟弟身上，便放棄了工作和事業。」

她續說：「媽媽是女強人來的，工作都打拼到一定的程度，在這些事情的當前選擇了我們。演這個角色何滿兒恰巧是相反的，雖然她當時結了婚生了軒軒，但她最後選擇了自己的事業和理想。」

她感慨道：「每個選擇、每個犧牲都是不容易的，我覺得小時候叛逆期時如何傷媽媽的心，真的很不該。」

她未有在家庭與事業之間作出選擇，並笑謂：「我不是小朋友，我不作選擇。」

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與另一半相處

Shirley覺得：「每次跟Stanley（邱士縉）演戲都很難，我們有很多爭鋒相對，我跟他是十多年夫妻然後離婚，積怨的傷心、難過、難言之忍......還有軒軒，

那種心情，每次吵架戲都不簡單，會觸動我的情緒。很多時拍畢後都會覺得我未離開何滿兒，很心痛的感覺，無論是為了和李白之間的感情，還是自身的迷茫都會有種很震撼的感覺，可能因為是第一次長線的角色，很難忘。」

演繹何滿兒令Shirley亦有所成長，她從中領悟到：「兩個人相處最重要是溝通、信任，熱情、愛去到最後會化為家人的感情，但信任和溝通能夠將這份感情延續下去，令大家舒服地相處。李白和何滿兒正正缺乏的就是這些，便令他們分開，要維繫一段感情就需要主動去做這事。」

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無懼標籤

外界對Shirley的印象一直都是「有錢女」、「律政高材生」等，她很歡迎大家從各種標籤、形容詞去認識她，「無可否認那是部分的我，無論是家庭背景、學習背景、性格，都是我不同的組成部分，只是因為這事被人放大了，所以便更加記住這事。不過這不會形成壓力令我想甩開這些標籤，相反我覺得大家認為我是有錢女或家庭背景不錯，但除此之外會否因此而想看看這位嬌生慣養的女生會不敢爬山落水，便可更加了解我。」

她未有打算將這些標籤甩掉，「這會成為動力令我更想展現更多的面向予大家看，不甘心於只是一、兩個面向。如果我體力不好，我是否能更努力去完成不同的Task和Mission呢？我沒想到最後我會變成大膽。很多事都很Surprise，大家對我的聲音或HashTag的確是會令我更加努力的動力。」

Shirley坦言：「我的家庭教育是比較傳統，並非入讀International School，傳統小學、中學、再讀Law，這條Path聽起來都是很Normal，家中的教育都比較嚴謹，特別是成績上或品行上都很高要求。」

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壓力源頭

很多人以為Shirley的家人給予她很大壓力，原來壓力最大的源頭是她自己，「小學時覺得數學考得太低分，便決定要發奮圖強追回分數，我給自己很高要求、很大壓力，想自己做到最好。

她決意不給自己太多藉口，「如果有人能夠做到，我都可以嘗試去做。是因為沒那麼多興趣才放少了時間，當我嘗試去做而又能做到的時候，那種成功感會很大，也是一種動力來的。」

她之後去了一間競爭很大的中學，「沒說是好或不好，它令我更自律，能令我專注於學業上，知識上增長了很多。」

好勝的她一直逼自己努力，「當大家在看電視時，我便逼自己操數學，這種好勝的心態從小便有，或是因為家人的灌輸，他們都是要求高，從小便想達到家人的要求，很想做好這件事。」

至於被封為性感女神，Shirley認為：「性感都是一個很Positive的詞語，不過不是所有事都走向性感方向，當大家因此而認識我之後，其實是否有其他可以看呢？我都很開心大家會認為我是性感的。」

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與爸爸冷戰

入行初期，擁有高學歷的Shirley曾跟爸爸冷戰，不過爸爸最後亦支持她追夢。

她直言：「有些事情不是去說服，而是他看見我在這行的努力和我的作品，自然便接受了。他不是不接受女兒的夢想和追求，而是擔心。當看見這些成績、作品、過程，便漸漸地放下他的擔心，所以他便讓我繼續在這行努力。」

她續指：「事實、時間和作品都一一證明，跟他傾談後他漸漸地發現是他擔心得太多。我是100%理解，也預料會是這樣，但亦很坦白地向他說，叫他用時間去證明這件事是Work或不Work。」

獲家人支持

當初，Shirley跟爸爸承諾會用5年時間去證明自己，「如果這件事是不Work，我便回來成為律師。如果這件事是Work，我會希望有天他會支持我。爸爸其實是一個很通情達理的人，他都是愛錫我，最擔心就是我被人欺負。」

她很感激爸爸能給予她時間，「不是每位爸爸都願意看看事情發展，所以我很感激他當時給予我時間去做這件事。我當時跟他說5年，其實現在也未過5年，但我們都很快便已沒事了。」

Shirley希望以自身經歷鼓勵每一位想追夢的人，「大家都覺得讀完Law入演藝圈很浪費，但追求夢想和實現夢想的過程和心是很珍貴，而且可以突破界限去做，別給予太多藉口。當中一定會經歷迷失，但經歷迷失後所得到的才會格外感動別人或自己。」

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記者：梁樂欣