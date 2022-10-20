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【日本旅遊】香港快運聖誕期間加開9班北海道直航　縱橫遊5個行程選搭團費11,999元起

社會 13:45 2022/10/20

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香港快運聖誕期間加開9班北海道直航，縱橫遊5個行程選搭團費11,999元起。（iStock圖片）

因應香港快運HKexpress於12月21至29日加開了9班直航，前往北海道札幌新千歲機場，縱橫遊指獲對方預留了機位，至少5個行程於上述9天出發時將乘搭香港快運，去程乘搭航班UO2810香港時間早上10時起飛，回程則航班UO2811 北海道時間下午4時30分。

將乘搭香港快運的北海道團，包括北海道富良野PRINCE．森林精靈木屋．美瑛青池LIGHT UP．阿寒湖鶴雅．2晚溫泉玩雪6天團；十勝阿寒網走．「三光舍」高級SHABU SHABU．神秘摩周湖．冬日活動滿載．3晚嚴選道東溫泉的道東6天團；札幌6天自由行套票（包來回程20KG行李及回程酒店往機場接送）；玩雪滑雪6天團，包3晚「洞爺湖 WINDSOR TOYA」溫泉滑雪度假城，遊覽小樽雪燈之路，前往SNOW VILLAGE滑雪玩雪。每位團費由11,999元至19,999元不等。詳情可瀏覽旅行社網頁

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責任編輯：陳麗娜

 

 

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