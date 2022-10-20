【荷蘭升學】國際學生持續激增背後8大原因　升學專家︰幸福感及課程CP值高

▲ 往荷蘭升學的國際學生持續增長，升學專家剖析背後8大原因。

荷蘭統計局（CBS）2022年發佈的最新數據顯示，在2021至2022學年，有多達11.5萬名海外學生到荷蘭留學。在荷蘭的大學中，大學一年級的國際學生比例高達40%。即使疫情大流行期間，荷蘭國際學生上升趨勢仍然持續，究竟原因為何？以下是升學專家拆解的背後八大原因。

1. 大量英文授課項目

荷蘭擁有歐洲最多的英語教授大學課程，大學講師通常都擅長雙語，可以輕鬆地與講英語的學生互動。另外，超過95%的荷蘭人懂得英語，令國際學生在荷蘭學習時有賓至如歸的感覺，與當地人交流完全無問題。

2. 高性價比課程

荷蘭的大學學費、住宿及生活成本，均遠低過很多歐洲國家。與美國和英國等國家相比，荷蘭學習成本更是非常低。平均而言，來自非歐盟國家學生，荷蘭的學費（不包括食宿費用）約7,000歐元至12,000歐元（約5萬港元至9萬港元），而美國學費則高達每年26,000至50,000美元（約20萬港元至40萬港元）。

3. 教師學生地位平等

荷蘭人的教學方式與一般亞洲國家不同，強調學生們不單要學會獨立思考，更學識與人互動，從而培養分析及解決實際問題、團隊合作，以及創造性思維等技能。荷蘭的學校亦鼓勵學生與老師多交流，強調兩者地位平等，令不少學生都喜歡這種愉快學習方式。

▲ 荷蘭最佳大學阿姆斯特丹大學。（i-stock圖片）

4. 高世界大學排名

荷蘭的大學在世界上名列前茅，根據2022年泰晤士高等教育世界大學排名（The Times Higher Education (THE) World University Rankings 2022），荷蘭13間大學中，有7所大學位列世界100強內。根據2022年QS世界大學排名（QS World University Rankings 2022），荷蘭大學提供的大學課程中，不少排均高踞全球三甲，包括傳播及媒體學、農學和森林學、土木及結構工程學和牙醫等。

5. 先進技術研究

荷蘭2021年在世界最大經濟體名單排名第18位，知名品牌包括喜力、荷航、蜆殼石油、飛利浦等。荷蘭在農業、水資源管理、堤防建設、銀行金融、藝術設計、物流和可持續能源等技術研究領域，均處於世界領先地位。

6. 位處歐洲中心位置

荷蘭位於歐洲中心位置，學生到法國、德國、瑞士、英國、西班牙、意大利等歐洲國家旅行非常方便，學生有大量機會擴闊國際視野。

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7. 幸福指數最高國家之一

荷蘭犯罪率極低，是世界最安全的國家之一。荷蘭在全球安全指數排名中長年名列前茅，是世界上幸福指數最高的國家之一。

8. 移民政策寬鬆

荷蘭的移民政策相對英美要寬鬆，荷蘭畢業生畢業後有一年時間於當地找工作，大學亦為留學生提供實習機會及不同的招聘活動，畢業生就業率高達90%。畢業生只要讀書及工作滿5年後，便可申請荷蘭永久居民身份。擁有永續居留身份後，只要通過荷蘭語入籍考試，即可申請加入籍荷蘭。

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