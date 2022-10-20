【免針紙案】郭卓堅就2萬「免針紙」失效申覆核　法官押後明天頒布判詞

▲ 郭卓堅今到庭應訊。（曾耀輝攝）

由7名西醫涉濫發逾兩萬張俗稱「免針紙」的豁免接種疫苗醫學證明書，原定於上周三（12日）失效，巿民郭卓堅於「免針紙」失效前入稟申請司法覆核，質疑醫務衞生局做法，要求法庭頒令做法無效。法官早前已頒令臨時禁制廢除「免針紙」之決定，直至另行頒令為止，聆訊今（20日）於高院進行。法官聽取雙方陳詞後，押後至明（21日）天頒布裁決，臨時禁制令續生效。



申請人郭卓堅；答辯人醫務衞生局局長盧寵茂。

法官早前基於案件迫切性先進行指示聆訊，質疑有關決定之權力來源，基於涉及法律爭議，故須盡快聆訊。法官早前並頒下臨時禁制令，法官於書面理由書指出，考慮到涉案可疑「免針紙」的有效性即將到期，加上部分「免針紙」或屬恰當地發出，故頒下臨時禁制令，暫緩涉案「免針紙」失效之決定，直至案件開審或另行頒令為止。

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記者：梁錦麟