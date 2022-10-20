【薪酬調查】僱員今年平均加薪3.5% 　展望明年再加0.1個百分點

▲ 香港人力資源管理學會會長孔于人。（曾耀輝攝）

香港人力資源管理學會調查發現，本港僱員今年平均加薪幅度為3.5%，創疫情以來新高，惟扣除今年綜合消費物價指數1.9%的升幅後，實際只加薪1.6%，學會又展望明年平均加薪幅度為3.6%。會長孔于人稱，與去年對比，今年更多公司參考僱員流失率作為是否薪酬調的考慮因素，反映人才流失率高，僱主不得不以更優厚薪酬待遇挽留人才。

學會今年1至9月調查178間機構及企業，涵蓋12個不同行業及逾12萬全職員工，發現共96%企業今年有加薪，僱員整體平均薪酬調整為3.5%，扣除今年1至8月的綜合物價指數1.9%升幅，實際基本薪酬調整為1.6%。其中小型企業加薪幅度最多，達3.9%。

而按行業計算，加薪最多的行業為電訊、多媒體及資訊科技業，平均加9.8%，其次為銀行及金融服務業，達4.5%，接著平均加4.2%的會計、專業及商業服務業。而加薪最少的則為社會服務、非政府組織、非謀利組織及教育局，僅加2.5%，其次是醫療相關及製造機貿易業，平均加2.9%。

調查也發現，68%機構表示明年將為僱員加薪，展望2023年平均加薪幅度為3.6%。

花紅方面，逾4成受訪機構有提供固定花紅制度，今年員工普遍獲1.09個月基本薪酬的花紅，稍高於去年的1.01個月。另亦有92.9%機構設非固定花紅，今年平均金額是1.57個月。以行業計算，銀行及金融服務業花紅最多共2.12個月。

孔于人稱，查發現27%機構按僱員流失率決定是否加薪，數字較去年的5%大大提升；且去年詢問有關明年是否加薪的問題時，大部分機構均指未確定，但今年已有近7成機構表明會加薪，反映流失率高已成警號，僱主不得不提供更優厚的薪酬待遇，以挽留適任人才。他提醒，除薪酬外，員工也會注重整體報酬，包括工作滿意度、工作環境及職場家庭友善措施等，認為人力資源工作者應針對不同員工對症下藥，例如年輕員工可有更多假期，年長員工有更多醫療福利等，而非一刀切提供同一誘因。

孔于人又稱，歡迎政府在施政報告提出的搶企業和人才措施，認為有心不怕遲，要有魄力和計劃說好香港故事，吸引海外人才及企業來香港紮根，中心打造讓香港成為有競爭力和魅力的城市，但他認為除海外人才，政府也要培養、培訓和挽留本地人才，兩方面應同時進行；又建議政府在搶企業上也應留意中小企，而非只集中大企業，提到香港亦有很多中小企，是香港主要經濟支柱之一，希望有全方位的措施。

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記者：黃小冰