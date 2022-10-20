華納豪斥200萬打造新世代企劃　張天賦+湯令山等登香港站巨型廣告

▲ 「Future is Now」大型企劃。

華納唱片近日為旗下新世代歌手推出「Future is Now」企劃。企劃以MC 張天賦、張蔓姿、Gareth. T、moon tang、Lewsz、Kiri T、Byejack 及Nancy Kwai八位年輕歌手以音樂、創作、時裝、生活風格為主軸，更豪擲200萬買下港鐵香港站長73米，高6米的大廣告，11月4日銅鑼灣SOGO亦有超大型廣告板，展示未來就是現在的態度。。

這次企劃請來香港著名黑白攝影師 Simon C 操刀，從内到外進一步發掘八位歌手的獨特魅力。服裝方面以國際品牌 Chanel 、Nike及本地設計服裝品牌 1997shell、 RandomEffect 配以每位歌手最常穿著的私品。八位歌手面向同一方向，以音樂成為彼此間的共同語言，抱持自己的態度，向未來前行。黑白攝影呈現出就算没有顏色包裝，只要拿出自身風格同樣可以擁有與别不同的自信與態度。

▲ 「Future is Now」8位歌手。

「Future is Now」企劃中八位歌手各具特色，至今音樂平台及社交平台上共已經吸引了近112萬位樂迷追隨！當中MC張天賦橫掃各大頒獎禮，長年高據音樂平台播放榜，明年會開個人演唱會，一開就進軍紅館已不是秘密。

多方位創作人張蔓姿，由音樂上的曲和詞，以及影像上的演和導，都一手包辦，中性形象及穿著風格更深受年輕人追隨。

湯令山11月準備為香港樂壇下的一場雨: 【Gareth.T 湯令山 November Rain 2022】於昨日公開發售，三小時不到已經宣布全部售罄！

moon tang 的音色清脆悅耳，作品推出以後，獲得行内行外的關注並邀約合作。Kiri T早已為不少樂壇天王天后創作歌曲及擔任監製，剛剛推出首支廣東歌。Lewsz 參與過不同的音樂會、戶外音樂祭，開始在香港樂壇上嶄露頭角。憑着其高䠷的身形及氣質外表，成為各大時尚品牌寵兒。

Byejack 以廣東流行曲鮮有元素配上 R&B 抒情風格，展現廣東歌前所未有的面貌，7月尾於MUSIC ZONE 舉行個人音樂會，亦是秒爆一票難求。

因參演 ViuTV 單元劇《YOLO的練習曲》而為人熟悉的 Nancy Kwai 換上全新金髮造型，一洗以往的甜美形象，蓄勢待發以音樂展現大家未見到的另一面。

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