【下流上車族】公屋居屋私人樓檔次不一樣 最緊要有間公屋道盡多少港人心聲？

▲ 劇照。

香港買樓「上車」難度可謂世界之冠，TVB現正熱播的台慶劇《下流上車族》，播出短短幾集因題材貼地，圍繞港人上車的難題成功吸引共鳴，收視率更節節高升，每集更誕生不少金句，道盡港人百態。

《下流上車族》講述飾演超市經理的車志明（林敏驄飾），在2008年金融海嘯中慌忙賣樓，以為半年內樓價會跌至谷底，誰知狂追樓價14年也未能再上車，中產慘變「中慘」；妻子莫雯慧（江美儀飾）憶樓成狂，到豪宅當鐘點女傭，拍照上載社交平台，令表妹覺得自己還在住豪宅；小女兒車蔓蔓（羅毓儀飾）露宿街頭，搏取提早分配公屋的機會；大女兒車芊芊（郭柏妍飾）更以假結婚手段去抽居屋……

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

第三集講述林敏聰兩名女兒提早從外國回港，一屋逼滿7人後帶出的置業問題，短短一集卻道出不少港人的住屋心態。

1. 橋底VS籠屋

車志明（林敏驄飾）與關細孝（鄧智堅飾）到球場的公共浴室洗澡，大讚公共浴室的「設備齊全，水力又夠猛」。兩人的說話被一個男人聽到後問「我住橋底的，你們住係邊？」林敏聰回答「我們住樓上的」，對方聽罷立即回覆「籠屋！」

最新影片推介：

2. 上樓VS上車

車志明（林敏驄飾）與關細孝（鄧智堅飾）其後談及家中各人，關細孝抱怨兒子啊力懶得要命，可以不洗澡，擦個身就上床睡覺，更指兒子及新抱的人生目標是最重要有公屋，

夫婦都是這樣的，半斤八兩，他們的人生目標是什麽都不用做，想做就做，不做就不做，最重要有公屋！跟你們不一樣，姓車的嘛！

關細孝言下之意指，車志明夫婦的目標是重新上車置業買樓，但林敏聰卻無奈地說「姓車，我怕翻車！」

3. 居屋VS私樓

劇情更講到莫雯慧（江美儀飾）自小喜歡與表妹鬥死鬥活，鬥衣服打扮、鬥男朋友，甚至連結婚都鬥。劇情提及表妹到莫雯慧的私人樓宇餐參觀，她不忿氣地講「居屋和私樓一樣是樓，啊輝的居屋不知多好住！」莫雯慧立即回應「打住，檔次完全不一樣！」更揚言「這輩子都不會住居屋的！」

由於莫雯慧不願意申請居屋，車志明多年來都不敢提議申請居屋，直至何文田有海景居屋的申請，加上關智孝等人的游說，莫雯慧終於改變態度，親自到何文田居屋實地考察，

2.5平方尺的豪宅海景，跟居屋是一模一樣的！

公屋、居屋、私人樓宇，你們又如何選擇？

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳