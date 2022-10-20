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【網上賭博】警方搗破非法賭博集團　4個月間涉洗黑錢4,000萬元

社會 14:39 2022/10/20

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】警方搗破非法賭博集團，4個月間涉洗黑錢4,000萬元。（曾秋文攝）

警方發現有非法集團設立海外賭博網站及提供網上賭博服務，並透過社交網站招攬賭客，同時以500至2,000元招攬市民在虛擬銀行開設戶口進行清使黑錢活動。財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊熹表示，集團收受賭注後利用互聯網進行頻繁的戶口轉帳交易，逃避警方追查。

警方於是進行代號「彈丸」行動，經深入調查後，發現該非法賭博集團合共持有 25個本地虛擬銀行戶口，集團涉嫌在本年4月至7月期間，利用該戶口處理4,000萬元犯罪得益，至昨日(19日)展開拘捕行動，共拘捕4男3女(19至56歲)，包括兩名集團骨幹成員和五名戶口持有人，他們報稱無業、清潔工和速遞員，涉嫌「串謀洗黑錢」、「盜竊」和「管有危險藥物」被通宵扣查。

警方在被捕人士住所搜多部手機，電話卡、電腦、路由器和銀行卡等，並在骨幹成員住所內搜出大量其他人的身份證明文件、信用卡和少量冰毒。警方現正追查資金的來源和去向，不排除再有人被捕。

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記者：曾秋文

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