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【就業情況】最新失業率跌至3.9%　餐飲零售稍有改善　約15.5萬人仍待業

社會 16:34 2022/10/20

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政府公布最新失業率。（陳永康攝）

政府統計處今日（20日）公布，最新失業率為3.9%，較上月公布的4.1%下跌0.2個百分點，連跌5個月，最新失業人數約15.5萬人；最新就業不足率為1.8%，也較上月數據的2.0%下跌0.2個百分點，最新就業不足人數為6.9萬人。

按行業分析，許多主要經濟行業的失業率均見下跌，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率下跌0.4個百分點至5.8%。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.5個百分點至6.2%，零售業的失業率下跌0.3個百分點至5.7%。

勞工及福利局局長孫玉菡指，勞工市場前景將取決於本地經濟活動進一步恢復的程度，本地疫情大致穩定及消費券計劃會繼續支持本地需求，但金融狀況收緊可能會抵銷部分正面影響。

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記者：江麗盈

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