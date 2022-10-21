VMware自動化回復方案  爭分奪秒保障資料安全

科技發展迅速，不少企業日漸關注數據中心及網絡安全問題，安全穩健的應對方案尤其重要。作為本港最大3C專業通路及服務供應商，聯強國際(香港)有限公司（Synnex）與SOS Group Limited合作，為客戶提供「VMware NSX-T Data Center」自動化回復方案，並獲本港具規模的物業及設施管理公司採用。SOS 業務發展高級經理Erica Man表示：「若企業希望提升雲端數據中心的部署速度，並對網絡安全有要求，這個方案會是良好的解決方法。」

VMware是全球領先的企業軟件創新者，其網路及安全虛擬化方案一直是中大型客戶建立資料中心時的首選。VMware NSX-T的核心包括網路虛擬化（Overlay Network）、分散式路由以及軟體定義網路機制，配合VMware原生的vCNS（vCloud Network and Security）產品，為企業提供三大服務。第一是網路虛擬化（Network Virtualization）技術，讓企業跨地域且不受實體網路限於部署；第二是以軟體定義網絡（Software Defined Network），為企業提供南北向防火牆、NAT、VPN、負載平衡器等虛擬機器網路服務；最後是資料中心微分段技術（Microsegmentation），以保護每個虛擬機器，並搭配安全群組、標籤做到安全自動化。

該物業及設施管理公司客戶特別讚揚NSX-T在網絡安全的貢獻，原訂他們打算設立雙層防火牆（2 tier firewall），但採用NSX-T後已經能解決了這方面的安全問題，能在同一個網絡內分隔不同虛擬機器（VM）。Erica補充：「市面上大部分微分段技術方案是針對硬件，VMware NSX-T則是適用於資料中心的軟體定義網路。」

主數據中心失效隨時影響公司運作及信譽，VMware NSX-T可以讓企業依據實際需求與環境條件選擇採用自動化機制，在主數據中心失效時，無須手動介入下短時間內做到自動回復，避免業務停止所造成資料遺失或服務停擺。Erica以該物業及設施管理公司為例，若數據中心意外失效，將影響他們所管理的過千幢私人屋苑、商貿大廈，及購物商場等物業，「例如同一時間所有屋苑的住戶無法使用八達通機出入，影響可想而知。」

對不少大企業而言，回復主數據中心往往是爭分奪秒，所以就需要建立高可用性（High Availability）解決方案，以確保能在短時間內重建數據中心，VMware NSX-T就是其中重要一環。Erica指出，VMware NSX-T能大幅降低人手操作，「以往需要大量人手及時間回復數據中心，涉及IP及閘道轉換（Gateway），以及第二三層（Layer2 over Layer3）等工序、現在可能只需幾秒就可以。」

Erica認為，VMware NSX-T特別適合行業環境比較複雜的企業，「VMware NSX-T 能以加強數據中心的可用性、簡化網絡管理，同時提高網絡安全，絕對是企業不可多得的好幫手。」

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(特約)