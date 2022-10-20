【廣東道劫案】尖沙咀珠寶店翡翠頸鏈劫案　警方拘3人其中一人涉串謀行劫明日提堂

尖沙咀廣東道一間珠寶店上周一發生劫案，2名南亞裔男子假扮顧客，持刀搶走一條價值約2,000萬元的翡翠頸鏈，再登上接應車輛逃去。警方經深入調查後，上周二(11日)於天水圍一單位拘捕一名28歲非華裔男子，涉嫌行劫；警方另於昨日(19日)於九龍城一酒店拘捕一名23歲非華裔男子，涉嫌行劫，另一名24歲非華裔女子則涉嫌協助罪犯罪被捕。



該名28歲非華裔男子及24歲非華裔女子已獲准保釋候查，須於11月下旬向警方報到。該名23歲非華裔男子已被暫控一項串謀行劫罪，案件將於明日（21日）上午在九龍城裁判法院提堂。

事發在上周一中午，2名男子假扮顧客，進入廣東道一間珠寶店，佯稱購買一條翡翠頸鏈並要求觀看，未幾其中一人取出一把約40厘米長利刀指嚇職員，搶去該條價值約2,000萬元的翡翠頸鏈後，在北京道與廣東道交界登上一輛黑色私家車，往油麻地方向逃去。警方事後在油麻地檢獲懷疑涉案私家車，並在車內搜獲一把懷疑犯案時使用的刀。



HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒