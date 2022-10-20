  • 27°C
香港時間 : 20221020日 (週四) 16:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【廣東道劫案】尖沙咀珠寶店翡翠頸鏈劫案　警方拘3人其中一人涉串謀行劫明日提堂

社會 15:26 2022/10/20

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

尖沙咀廣東道一間珠寶店上周一發生劫案，2名南亞裔男子假扮顧客，持刀搶走一條價值約2,000萬元的翡翠頸鏈，再登上接應車輛逃去。警方經深入調查後，上周二(11日)於天水圍一單位拘捕一名28歲非華裔男子，涉嫌行劫；警方另於昨日(19日)於九龍城一酒店拘捕一名23歲非華裔男子，涉嫌行劫，另一名24歲非華裔女子則涉嫌協助罪犯罪被捕。

該名28歲非華裔男子及24歲非華裔女子已獲准保釋候查，須於11月下旬向警方報到。該名23歲非華裔男子已被暫控一項串謀行劫罪，案件將於明日（21日）上午在九龍城裁判法院提堂。

事發在上周一中午，2名男子假扮顧客，進入廣東道一間珠寶店，佯稱購買一條翡翠頸鏈並要求觀看，未幾其中一人取出一把約40厘米長利刀指嚇職員，搶去該條價值約2,000萬元的翡翠頸鏈後，在北京道與廣東道交界登上一輛黑色私家車，往油麻地方向逃去。警方事後在油麻地檢獲懷疑涉案私家車，並在車內搜獲一把懷疑犯案時使用的刀。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒

南亞 天水圍 罪案 珠寶 酒店 九龍城 尖沙咀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【不正常愛情研究所】前空姐Susuca爆業界男女關係開放　見識大婆對付小三勁高招
14:07 2022/10/19
【不正常愛情研究所】前空姐Susuca爆業界男女關係開放　見識大婆對付小三勁高招
【雙重人格】妻半夜突醒來微笑「我不是你老婆」　丈夫目睹變身嚇怕：真的好猛
18:47 2022/10/19
【雙重人格】妻半夜突醒來微笑「我不是你老婆」　丈夫目睹變身嚇怕：真的好猛
【移民潮】兒子全家移日被獨留在港　鮑起靜3句錄音超催淚引發共鳴
18:10 2022/10/19
【移民潮】兒子全家移日被獨留在港　鮑起靜3句錄音超催淚引發共鳴