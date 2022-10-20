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【冒充廉署】6旬漢冒充廉署人員核實醫生紙　明日答辯

社會 15:34 2022/10/20

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6旬漢冒充廉署人員核實醫生紙，明日答辯。（資料圖片）

廉政公署昨日（19日）落案起訴一名商人，指他涉嫌冒充廉署人員，要求三名診所職員核實一名男子的醫生證明書。被告的女朋友早前因交通意外，遭該男子的僱主民事索償。

譚榮柏，67歲，商人，被控三項冒充廉政公署人員罪名，違反《廉政公署條例》第13C（a）條。被告已獲廉署准予保釋，以待明日（21日）在西九龍裁判法院答辯。

被告的女朋友與該名駕駛著一輛公司車的男子，牽涉在一宗發生於2017年7月的交通意外，惟二人無法達成賠償協議。該名男子其後到一間診所接受治療，並獲發四張醫生證明書。

該名男子的僱主於2020年向被告的女朋友提出民事索償，小額錢債審裁處最終命令被告的女朋友向男子的僱主作出賠償。

控罪指被告涉嫌於2021年11月5日，向上述診所的兩名接待處職員及一名董事冒充廉署人員。

《廉政公署條例》第13C條訂明，任何人冒充廉署人員即屬違法，一經定罪，最高可被判處監禁一年及罰款25,000元。

廉署早前接獲投訴遂展開調查。廉署調查顯示，被告涉嫌曾致電該診所，並自稱廉署人員要求核實上述四張醫生證明書的內容。

被告從來沒有擔任廉署人員。廉署完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴被告冒充廉政公署人員罪名。

廉署提醒市民，冒充廉署人員屬嚴重罪行，市民如對接觸他們的廉署人員的身分有懷疑，應致電廉署24小時舉報熱線25 266 366查詢。

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記者：黃穎津

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