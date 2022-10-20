【公屋供應】土瓜灣過渡屋「樂屋」將收回建680伙公屋　2028年落成毗鄰啟德體育園及海濱

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去年《施政報告2021》提出重建土瓜灣馬頭圍邨，當中提及擬在鄰近土瓜灣道「十三街」的一個地盤，興建一幢公屋作接收重建搬遷戶之用。政府近日向區議會提交文件交代詳情，計劃將現時過渡性房屋項目「樂屋」，及漁農自然護理署九龍動物管理中心2幅政府土地合併，最快2028年提供680伙公屋單位。

根據現時規劃，有關地盤現時被劃為「住宅(甲類) 」用地，總面積約0.41公頃。現址正分別用作過渡性房屋項目「樂屋」及漁農自然護理署九龍動物管理中心。該兩幅用地預計分別於2023年底至2024年上旬移交房委會，並合併用作公營房屋發展。

房委會初步考慮在該地盤興建一幢約34層高的住宅大樓，提供約680個住宅單位，預算人口約1,904人。項目亦會提供休憩設施及兒童遊樂場等。

擬議發展參數如下：

有關項目鄰近啟德體育園，附近的「五街」近日納入市建局重建計劃，重建後將提供海濱公園、零售設施等配套。

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記者：陳梓蔚