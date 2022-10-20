【施政報告2022】劉兆佳：施政報告告別「大市場、小政府」 料政府會積極介入和推動香港經濟發展

▲ 劉兆佳呼籲告別「小政府、大市場」的施政理念 （資料圖片）

全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，特首李家超第一份《施政報告》表達了新政府的高度憂患感，意識到香港經濟和社會的競爭力正在下滑，基本上告別了「小政府、大市場」原則。劉兆佳相信，新政府將會積極介入和推動香港的經濟發展和產業轉型。

劉兆佳今發表文章評論《施政報告》，他認為，今份施政報告，把港府今後一段時間的工作重點放在經濟、社會和民生問題上，並提出一系列大刀闊斧和創新的相關政策與措施，形容政府正在構建一個積極有爲、大膽做事、有承擔的政府。

劉兆佳續指，政府要告別「小政府、大市場」的施政理念，政府的財政思維和政策也須作出相應的變更。指過去特區政府不願意向產業、企業和人才投放資源，更不願意到内地投資，認為不是「小政府」的職能，也不是正確審慎理財之道。

雖然《施政報告》展現了濃厚的憂患意識，但劉兆佳提醒，需清醒地意識到在未來一段日子，香港將要面對嚴峻的財政狀況。各方面的財政收入在經濟困頓的環境中會持續下降，但財政開支卻在特區政府採取積極有為的施政路向、加上各種舒解民困的措施陸續出台而上升。惟施政報告沒有提出日後開源的構思，即便特區政府的中長期經濟發展策略奏效，其對政府收入所帶來的增益也只能在將來出現。

他又關注，政府是否擁有足夠的人才來支撐一個積極有為的政府的政策和決定，也是一個必須面對的問題，認為新政府各項鴻圖大計的開展，深深考驗其治理能力特別是執行能力，特別是公務員隊伍的鼎立襄助。而如何用好國家和中央的支持，以及大力動員社會各方面的資源和配合則肯定是特區政府往後的工作成敗的關鍵。

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責任編輯：趙居逸