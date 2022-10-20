【超能使者】陳展鵬拍「自主Fast Forward」　唐詩詠從演以來最辛苦：情緒起伏好大

▲ 《超能使者》將接棒《美麗戰場》於10月31日首播。

TVB台慶劇《超能使者》將接棒《美麗戰場》於10月31日（星期一）起播映，演員陣容包括陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、林子善、沈震軒、王君馨、劉佩玥、歐瑞偉、張國強、吳家樂、楊卓娜、伍樂怡等。

與監製文偉鴻（Jazz）第四度合作視帝陳展鵬，今次迎來全新挑戰，皆因《超能》講述一眾主角如何組成「正義聯盟」，並以超能力對抗邪惡勢力的故事，到底有哪幾位主角擁有超能力、及劇組如何呈現不同的超能力自然是焦點所在。

日前官方先後釋出「故事大綱」及「人物介紹」預告片，除了有大量電腦特效（CG）及緊張刺激的動作場面，還披露了陳展鵬飾演的「骨精年」鍾孝年及唐詩詠飾演的「電視城Q姨」喬若嵐分別擁有「停頓時間」及「治癒奇能」的超能力，唐詩詠展現異能時，頭髮及雙眼更會齊齊變「紅」，相當吸睛；陳展鵬則以久違的「市井」Style演繹「骨精年」，貪錢得嚟相當搞笑，甚有新鮮感。

▲ 唐詩詠使用異能時，頭髮及雙眼會變「紅」。

如何打造「停頓世界」？

為加強真實感，是次Jazz摒棄全CG後製，不惜工本以實拍為主，並以電腦動畫輔助，令前期拍攝及後期Workload倍增，最終耗時15個月完成後期製作，更用了逾1,800個CG鏡頭，足見《超能》製作認真。

Jazz又率先拆解主角穿梭「時間停頓空間」之謎，除了要靠高速攝影機進行拍攝，還需演員們「自主Fast Forward（快鏡）」予以配合，令影片調回「正常速度」後才更自然：「我哋以高速攝影機捕捉演員嘅慢動作去展現『靜止』狀態，而要喺Freeze世界裏面遊走嘅詩詠同埋展鵬，無論動作或者對白都要用2至4倍速度去做，所以個個拍嘅時候都好搲頭。其實演員同幕後都花咗好多時間排練，實拍時先有咁完美嘅效果。」

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視帝視后拍到攰

提到首度嘗試「自主Fast Forward」，陳展鵬認為開心好玩又極具挑戰性，比拍武打戲更見攰，加上要極速做出連串動作，又要配合對手、攝影師及推車軌，以達到同步完成目標，所需「體力」及「腦力」絕唔嘢小。

他回憶說：「要令畫面調回正常速度後效果自然，表情動作都唔可以太肉緊、唔可以眨咁多眼。最難係有時拍近鏡，講嘢大聲啲都會吹郁對手啲頭髮，所以要大聲得嚟唔噴氣。同啲物件擦身而過時唔可以郁到佢，要走到無風無聲咁，因為聲音會引起好輕微嘅震動，所以每次拍完都要一齊睇吓有冇嘢郁，唔係誇張，真係好考功夫。」

至於唐詩詠則笑指監製「搞著台前幕後」，她笑言：「除咗加速講嘢，仲要夾番個樣，今次演戲要配合CG同埋好多其他嘢，每日都好似學緊新技能咁。」

雖然是次「實肉」打鬥戲份較少，但唐詩詠指《超能》是其從演以來拍得最辛苦劇集：「每日開工個情緒起伏好大，拍完呢套我好攰，我簡直係耗盡咗200分精力同體力去做，拍完成個人虛脫咁滯。」

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