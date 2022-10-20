【賞你遊】新一輪推6.4萬本地遊名額　即日起消費滿800元11.9起憑收據報名

▲ 新一輪推6.4萬本地遊名額，即日起消費滿800元11.9起憑收據報名。（資料圖片）

香港旅遊發展局宣布推出新一輪「賞你遊香港」，提供逾350個由本地旅行社設計的特色行程，旅行團總數約2,000個，更配合政府在《施政報告》提出推動文化和古蹟旅遊，新增歷史古蹟主題本地遊，帶領市民深入穿梭今昔，了解香港故事。

由即日（20日）起，市民於本地零售及餐飲商戶的實體店鋪消費滿800元，可儲起機印收據正本（最多兩張），由11月9日起直接向旅行社報名，換取本地旅行團名額一個，或選擇不同的付費升級之選。

第四輪「賞你遊香港」名額為6.4萬個，行程圍繞五大主題，除了新增的歷史古蹟，亦保留了探索文化、大城小區、維港秘景、尋覓美食主題。一如以往，各旅行團已包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，並至少到訪兩個景點。詳細行程將於11月8日上載至活動網站。

重要日期及參加須知︰

儲起單據

2022年10月20日起（滿港幣800元，最多兩張）

直接向旅行社報名

首批行程︰2022年11月9日起

其他行程：2022年11月22日起

出發前須將正本機印收據交予旅行社（一經提交不予退還）；並向旅行社繳付每人100元作按金（於出發日取回按金）或相關升級團費

出發

2022年11月14日至2023年2月28日

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜