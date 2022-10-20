【施政報告2022】民研：三成四市民滿意李家超首份施政報告　獲51.1分

▲ 民研：三成四受訪者滿意特首李家超首份《施政報告》（陳永康 攝）

香港民意研究所調查顯示，三成四受訪者滿意特首李家超首份《施政報告》，平均分為51.1分，較前特首林鄭月娥最後一份《施政報告》的34.2分明顯大升，但若以首份施政報告計，則為歷屆中最低。

特首李家超昨日發表任內首份《施政報告》，民研昨日以隨機抽樣電話及透過「香港民研意見群組」中的「香港市民代表組群」，成功訪問745名香港居民。結果顯示，34%受訪者滿意施政報告，31%不滿意，滿意淨值為3個百分點，是2017年10月以來新高。

特首民望方面，民研在本月10日至19日，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問1093名18歲或以上香港居民。結果顯示，李家超最新評分為54.2分，支持率為47%，反對率為39%，民望淨值為正8個百分點，數字與上月相若。若只計施政報告發放當日，李家超所得評分為52分，民望淨值為正9個百分點。

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責任編輯：趙居逸