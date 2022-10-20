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【傑出成就】港大向3位傑出人士授名譽博士學位　包括影星林青霞及諾貝爾物理學獎得主楊振寧

社會 16:37 2022/10/20

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港大向3位傑出人士授名譽博士學位，包括林青霞及諾貝爾物理學獎得主楊振寧。（資料圖片）

香港大學將於11月2日舉行的第207屆學位頒授典禮，頒授名譽博士學位予諾貝爾物理學獎得主楊振寧、香港小輪（集團）主席、恒基兆業地產有限公司副主席林高演及知名影星林青霞。

港大指林青霞是華語電影界家喻戶曉的演員，憑藉多齣優秀作品，備受影圈稱譽，更成為大中華地區以至全世界幾代觀眾心中的傳奇人物。林青霞在二十餘年的影劇生涯中，共拍攝百部電影作品，多年來獲獎無數，而且在文壇上亦取得非凡成就，迄今出版四本散文集。港大向林青霞頒授名譽社會科學博士學位，以表揚其在藝術文化的重大貢獻。

一同獲頒授名譽博士學位有諾貝爾物理學獎得主、世界知名理論物理學大師楊振寧。港大指楊振寧是無數華人後輩科學家景仰的泰斗，憑藉與李政道共同發表的弱相互作用中宇稱不守恆的重大發現，於1957年獲頒諾貝爾物理學獎，亦因重要科研成果享國際殊榮和獎項無數，港大向楊振寧頒授名譽科學博士學位，以表揚其在學術界及全球的重大貢獻。

另外一位為香港小輪（集團）主席、恒基兆業地產有限公司副主席林高演。港大指林高演具超過四十八年銀行及物業發展經驗，他所創立的智華基金，以匡濟社會、扶助教育事業為使命，港大向他頒授名譽社會科學博士學位，以表揚其在學術界及全球的重大貢獻。

港大名譽博士學位是頒授予對大學、社會或學術方面有傑出建樹，在知識思想上，社群或文化方面對整體社會及全球有寶貴貢獻的人士。

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責任編輯：李榮忠

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林青霞 博士 物理學 林高演 文娛藝術 科研 香港 香港大學

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